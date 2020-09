Wanneer een bank geld verliest aan hackers dan wordt dat geld meestal via traditionele technieken witgewassen. Maar virtuele munten worden wel aantrekkelijker.

In een rapport van SWIFT, het berichtensysteem waarmee banken onderling wereldwijd transacties uitvoeren, legt het bedrijf uit hoe geld dat bij banken wordt gestolen wordt doorgesluisd.

Wat opvalt is dat de organisatie daarbij expliciet zegt dat het inzetten van cryptomunten nog relatief klein is ten opzichte van traditionele methodes. Het vermeldt wel 'een significante cybercrimegroep' die geld kon stelen van geldautomaten en dat omzette in cryptomunten. Maar doorgaans gebeurt het via geldezels, dekmantelbedrijven of door gestolen bedragen te investeren in andere criminaliteit.

Ook verwacht SWIFT dat de praktijk in de toekomst zal toenemen. Zo zijn er vandaag veel meer cryptomunten in omloop die specifiek focussen op anonimiteit, en leren ook criminelen de technieken kennen om transacties via pakweg bitcoin moeilijk traceerbaar te maken door veelvuldig op te splitsen of te combineren met legitieme transacties.

De organisatie noemt enkele voorbeelden die het recent zag. Zo maak thet sprake van een internationale Oost-Europese bende die het gestolen geld gebruikte om een bitcoin farm op te zetten in Oost-Azië, dat geld werd dan weer uitgegeven in West-Europa. Bij de arrestatie werden 15.000 bitcoins ter waarde van 109 miljoen dollar gevonden, samen met twee sportwagens en juwelen ter waarde van 557.000 dollar.

In het volledige rapport bespreekt SWIFT verschillende praktijken, waaronder hoe geldezels te werk gaan, maar ook hoe hackers van banken, of oplichters van bedrijven of individuen opereren. Zo wil het haar gebruikers alerter maken voor de praktijken.

