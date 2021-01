Barco heeft 2020 afgesloten met een verlies van 4,4 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarresultaten die de beursgenoteerde beeldvormingsspecialist dinsdag heeft vrijgegeven.

Een jaar eerder werd nog een winst geboekt van ruim 95 miljoen euro. De coronacrisis had dan ook een grote impact op de cijfers van het Kortrijkse technologiebedrijf. Zo zag Barco de omzet 29 procent zakken tot 770 miljoen euro. De onderneming is bijvoorbeeld actief in het leveren van projectoren aan bioscopen. Door het sluiten van filmzalen wereldwijd en uitstellen van blockbusters werden heel wat vervangingen van projectoren uitgesteld.

Voorzichtig vooruitkijken

Barco zegt dat het vierde kwartaal 'bemoedigende' verbeteringen liet zien. Bestellingen en omzet namen in alle divisies toe tegenover het derde kwartaal. Vooruitkijken naar 2021 gebeurt echter voorzichtig. Barco verwacht dat de bedrijfsomstandigheden minstens nog gedurende de eerste jaarhelft bepaald zullen worden door de coronapandemie.

Toch worden aandeelhouders beloond met een dividend, van 0,378 euro bruto per aandeel.

