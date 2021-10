Het Kortrijkse technologiebedrijf Barco kampt met vertragingen in leveringen door een tekort aan componenten. De impact liep in het derde kwartaal op tot 15 miljoen euro aan misgelopen omzet.

Barco zag de vraag naar zijn producten herstellen na de coronacrisis. Het verkoopt onder meer projectoren voor cinemazalen, technologische hulpmiddelen voor vergaderzalen en technologie voor ziekenhuizen.

In het derde kwartaal is de verkoop in vergelijking met vorig jaar gestegen in alle divisies. Maar het had beter gekund, want de omzetting van bestelling naar verkoop werd vertraagd door een tekort aan componenten, zo zegt het bedrijf in een persbericht. In juli had Barco het nog over een omzetdaling van ongeveer 5 miljoen euro in de eerste jaarhelft door de onderdelenschaarste. In het derde kwartaal bedroeg de impact 15 miljoen euro.

Healthcare

Het zwaartepunt van de schaarste van computerchips zit in de healthcaredivisie, zegt Carl Vanden Bussche, Vice President Investor Relations bij Barco. De gemiste omzet is in principe niet verloren, maar schuift door. Al waarschuwt Barco wel dat een oplossing nog niet voor meteen is. 'We verwachten dat de uitdagingen in de toeleveringsketen nog zullen aanhouden en dat ze het tempo voor de conversie van ons recordorderboek naar omzet nog zullen blijven belemmeren bij de overgang naar 2022', zeggen CEO's An Steegen en Charles Beauduin.

Barco registreerde in het derde kwartaal 225,1 miljoen euro aan bestellingen, 43 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet groeide met 12 procent tot 186,7 miljoen euro. Over de eerste negen maanden loopt de omzet van 552,7 miljoen euro wel al 4 procent achter op de eerste negen maanden van 2020.

