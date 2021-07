De Kortrijkse beeldvormingsspecialist Barco heeft tijdens de eerste helft van 2021 een sterke groei van de bestellingen genoteerd. Het orderboek bereikte een recordniveau van 391 miljoen euro. Gelijktijdig met de cijfers maakte het bedrijf de benoeming bekend van An Steegen als co-CEO.

Ondanks het grote aantal bestellingen werd de conversie naar omzet gehinderd door 'aanhoudende pandemiegerelateerde beperkingen en in mindere mate door componententekorten', aldus Barco in een verklaring. De omzet voor de eerste jaarhelft kwam uit op 366 miljoen euro, 10 procent lager dan tijdens het eerste semester van 2020. De brutowinst (ebitda) bedroeg 27,5 miljoen euro, of 7,5 procent van de omzet, tegenover 10 procent voor de eerste helft van vorig jaar en 3,5 procent voor de tweede helft van vorig jaar.

'Gestage verbeteringen'

'De omzet loopt nog wat achter op de bestellingen, dit als gevolg van een ongelijk herstel van de economische activiteit in combinatie met complicaties in de toelevering', zegt uittredend CEO Jan De Witte. 'Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat Barco gestage verbeteringen zal blijven boeken naarmate de markten verder herstellen en de heropening van kantoren versnelt.'

Het bedrijf kondigde maandag ook de komst aan van An Steegen, die Barco zal vervoegen als co-CEO. Steegen is op dit moment nog Chief Technology Officer en lid van de directieraad van Umicore, en zal eind september de overstap maken. Bij Barco zal ze samen met Charles Beauduin co-CEO worden nadat Jan De Witte heeft beslist om te vertrekken. Umicore zal op een later tijdstip bekendmaken wie Steegen opvolgt.

Ondanks het grote aantal bestellingen werd de conversie naar omzet gehinderd door 'aanhoudende pandemiegerelateerde beperkingen en in mindere mate door componententekorten', aldus Barco in een verklaring. De omzet voor de eerste jaarhelft kwam uit op 366 miljoen euro, 10 procent lager dan tijdens het eerste semester van 2020. De brutowinst (ebitda) bedroeg 27,5 miljoen euro, of 7,5 procent van de omzet, tegenover 10 procent voor de eerste helft van vorig jaar en 3,5 procent voor de tweede helft van vorig jaar.'De omzet loopt nog wat achter op de bestellingen, dit als gevolg van een ongelijk herstel van de economische activiteit in combinatie met complicaties in de toelevering', zegt uittredend CEO Jan De Witte. 'Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat Barco gestage verbeteringen zal blijven boeken naarmate de markten verder herstellen en de heropening van kantoren versnelt.'Het bedrijf kondigde maandag ook de komst aan van An Steegen, die Barco zal vervoegen als co-CEO. Steegen is op dit moment nog Chief Technology Officer en lid van de directieraad van Umicore, en zal eind september de overstap maken. Bij Barco zal ze samen met Charles Beauduin co-CEO worden nadat Jan De Witte heeft beslist om te vertrekken. Umicore zal op een later tijdstip bekendmaken wie Steegen opvolgt.