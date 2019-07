Barco heeft een sterk eerste halfjaar achter de rug en kijkt ook erg optimistisch naar de toekomst. Met een orderboekje van 533,8 miljoen euro, 40 miljoen euro meer dan eind vorig jaar, verwacht het beeldtechnologiebedrijf uit Kortrijk nog meer groei te kunnen realiseren.

In de eerste zes maanden boekte Barco 496,4 miljoen euro omzet, 8,3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. "De omzetstijging werd deels geholpen door de sterke dollar, dat zal in de tweede helft waarschijnlijk wat minder zijn", merkte topman Jan De Witte op bij de voorstelling van de resultaten.

Opvallend: alle divisies (entertainment, enterprise en healthcare) én alle regio's deden het goed. In de cinemasector in Noord-Amerika en Europa profiteert Barco van de vervangingsgolf naar laserprojectoren, terwijl in het bedrijfssegment de controlekamers -waar jarenlang verlies werd geleden- nu ook eindelijk geld in het laatje brengen. In China heeft Barco twee jaar geleden beslist om er ter plaatse te gaan ontwikkelen en produceren voor de gezondheidssector, wat volgens De Witte nu zijn vruchten afwerpt. "Het is bovendien een leerplatform voor onze andere activiteiten in het land".

De omzetgroei in de eerste jaarhelft ging ook gepaard met een forse stijging van de winst. De brutowinst (ebitda) kwam uit op 67,6 miljoen euro. De winstmarge steeg met ruim 3 procentpunt tot 13,6 procent. Voor het volledige boekjaar verwacht Barco, rekening houdend met een stabiel economisch klimaat, dat het die winstmarge kan vasthouden. De jaaromzet zou minstens 5 procent hoger liggen.

Het bedrijf lanceert de volgende maanden nieuwe producten voor onder meer operatiekwartieren en de evenementensector. "In die sector willen bedrijven graag steeds de laatste nieuwigheden, dat kan een nieuwe verkoopgolf op gang brengen", luidde het donderdag. De handelsoorlogen die momenteel woeden, in het bijzonder tussen de VS en China, raken Barco (nog) niet. De Witte: "We volgen dit van in het begin van dichtbij op. Proactief door erover te waken dat onze producten niet geviseerd worden en we eventueel kunnen delokaliseren. Maar wat we maken in China is niet bedoeld om geëxporteerd te worden naar de VS (...) We blijven het opvolgen en hebben een plan B en zelfs C. Ik ben er zeker van dat we dit kunnen absorberen."

Barco zit op een berg cash en dus kijkt het bedrijf ook naar overnames. "Enkele jaren geleden was dat geen optie, we moesten eerst efficiënter en sterker worden. Nu zitten we in een andere positie. We kijken actief naar opportuniteiten die complementair zijn met onze portfolio", aldus de CEO.