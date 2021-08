Barracuda Networks heeft Hatem Naguib benoemd tot Chief Executive Officer en lid van de Raad van Bestuur.

Hatem Naguib volgt William BJ Jenkins op, die sinds november 2012 CEO van Barracuda was. Jenkins blijft wel lid van de Raad van Bestuur. Naguib was sinds december 2018 Barracuda's Chief Operating Officer.

'Barracuda is sterker gepositioneerd dan ooit om te profiteren van de kansen die voor ons liggen. Onze verkoopcijfers groeien iedere maand', zegt de nieuwe topman. Hij ziet ook een sterke groei in het aantal multi-productklanten dat Zero Trust Access, cloud-to-cloud back-up, webapplicatie-firewalls en de CloudGen-firewall oplossingen van Barracuda gebruikt.

Hatem Naguib volgt William BJ Jenkins op, die sinds november 2012 CEO van Barracuda was. Jenkins blijft wel lid van de Raad van Bestuur. Naguib was sinds december 2018 Barracuda's Chief Operating Officer.'Barracuda is sterker gepositioneerd dan ooit om te profiteren van de kansen die voor ons liggen. Onze verkoopcijfers groeien iedere maand', zegt de nieuwe topman. Hij ziet ook een sterke groei in het aantal multi-productklanten dat Zero Trust Access, cloud-to-cloud back-up, webapplicatie-firewalls en de CloudGen-firewall oplossingen van Barracuda gebruikt.