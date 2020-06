Bart Steukers wordt de nieuwe CEO van technologiefederatie Agoria. Binnen een jaar volgt hij Marc Lambotte op die met pensioen gaat.

Huidig topman Marc Lambotte gaat op 1 april 2021 met pensioen. Maar om een vlotte transitie in de huidige omstandigheden mogelijk te maken heeft de raad van bestuur van Agoria nu al zijn opvolger aangeduid.

De keuze voor Steukers, 58 jaar, is geen verrassing. Hij werkt al sinds 2016 bij Agoria als directeur Context waar hij de koers uitzette voor de activiteiten in de digitale en maakindustrie. Tegelijk gaf hij vorm aan het studiecentrum en coördineerde hij de belangenbehartiging.

Voor hij bij Agoria aan de slag ging werkte Steukers elf jaar lang bij Unisys waar hij de laatste jaren general manager Continental Europe was. Daarvoor werkte hij achttien jaar lang bij IBM als sector executive voor EMEA. Steukers is handelsingenieur van opleiding (KU Leuven), met een MBA aan de UCL.

Daarnaast zetelt hij in verschillende raden van bestuur, waaronder LSEC, Digitaleurope en de Belgian Cyber Security Coalition. Ook is hij jurylid van de Data News Awards for Excellence die in september (virtueel) worden uitgereikt.

Hoewel Lambotte formeel met pensioen gaat, geeft de huidige CEO van Agoria aan dat het geen einde van zijn carrière is. Hij gaat verder als zelfstandige.

"Het is niet evident om Marc op te volgen. Hij laat een zeer sterke en gezonde organisatie achter en is communicatief ook ontzettend sterk. Het is een eer om van hem te kunnen leren en in zijn voetsporen te mogen treden", zegt Steukers in een mededeling.

