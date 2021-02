Bart Watteeuw wordt voortaan verantwoordelijk voor de infrastructuur bij Cegeka. Hij werkte twaalf jaar lang voor Proximus.

Watteeuw (47) wordt global vicepresident Infrastructure bij Cegeka en lid van de groepsdirectie van het bedrijf. Inhoudelijk wordt hij zo verantwoordelijk voor de datacenters, cloud enablement, digital workplace en cybersecurity. Een functie die CEO Stijn Bijnens het afgelopen jaar ad interim vervulde.

Voor zijn overstap naar Cegeka werkte Watteeuw twaalf jaar lang voor Proximus waar hij de laatste jaren director ICT was en zo verantwoordelijk was voor alle ICT-diensten van de Enterprise Unit. Zo was hij ook voorzitter van Proximus-dochters Codit, Umbrio, ClearMedia en Unbrace. Voor zijn tijd bij Proximus werkte hij onder meer twaalf jaar lang voor BT.

'Ik heb er alle vertrouwen in dat Bart - met zijn grote ervaring in de telco & IT wereld - de juiste man is om Infrastructure te verbinden met de andere Business Lines binnen Cegeka en Infrastructure over de landen heen te leiden.' Aldus Bijnens. 'Ik ben dan ook verheugd dat Bart ons team versterkt. Hij is de geknipte persoon om Cegeka naar een nieuwe groeiversnelling te loodsen die van het bedrijf een échte Europese end-to-end Solutions Provider maakt.'

