IBM maakte vrijdag bekend dat Bart Windal wordt aangesteld als de nieuwe Country General Manager voor IBM België en Luxemburg met ingang van 1 januari 2021. Hij volgt Jacques Platieau op, die de activiteiten meer dan tien jaar leidde.

Windal heeft meer dan drie decennia ervaring in de technologische industrie met een grondige kennis van de Belgische, Luxemburgse en mondiale zakelijke omgeving. De afgelopen vier jaar werkte hij als Enterprise Sector Unit Executive voor Belux. In zijn nieuwe rol zal hij verantwoordelijk zijn voor alle bedrijfsactiviteiten van IBM België en Luxemburg.

Eerder bekleedde Windal een diverse reeks leidinggevende en verkoopmanagementfuncties binnen verschillende IBM-divisies in Europa, wereldwijd en in de Benelux. Hij is afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij een BA in economie en een masterdiploma IT Management behaalde. Hij heeft ook een Master in Business Management.

De benoeming van Bart Windal als lid van de raad van bestuur van IBM Luxembourg is in afwachting van goedkeuring door CSSF, de Luxemburgse financiële toezichthouder.

