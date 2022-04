Postpaid-klanten van BASE met een geschikte smartphone kunnen vanaf 18 april gebruikmaken van 5G. Ze hoeven daarvoor niet extra te betalen. De 5G-dekking van het netwerk van Telenet/BASE is voorlopig wel beperkt tot Antwerpen, Leuven en de Belgische kust.

Telenet, het moederbedrijf van BASE, maakte in december 2021 al een reeks tariefplannen bekend voor zijn 5G-netwerk. Sneller internetten is bij deze operator (zonder meerprijzen) inbegrepen in de formules ONE, ONEup, Klik, King en Kong Business. Vanaf 23 april krijgen ook alle andere mobiele klanten (WIGO, King & Kong en Telenet Mobile) automatisch en zonder meerprijs toegang tot 5G.

Opt-in-systeem

Postpaid-klanten van BASE (residentieel en SOHO) zijn iets eerder aan de beurt. Zij kunnen over twaalf dagen al 'gratis' gebruikmaken van dezelfde 5G-technologie (andere postpaid-klanten en gebruikers met een prepaid-kaart volgen later, maar een timing is nog niet bekendgemaakt). BASE kiest daarbij voor een opt-in-systeem, wat betekent dat abonnees kunnen kiezen of ze de technologie wel of niet gebruiken, daar waar ze beschikbaar is.

Volgens BASE mogen mobiele gebruikers van 5G een betere netwerkervaring verwachten, met een stabielere verbinding en een hogere reactiesnelheid. 'Ze kunnen surfen met downloadsnelheden tot 150 Mbps en uploadsnelheden tot 35 Mbps', klinkt het bij de operator.

Abonnees met een 5G-compatibele smartphone kunnen 5G eenvoudig activeren vanuit hun My BASE-app. Daarna schakelt de smartphone automatisch over naar 5G. De app controleert ook of de mobiele telefoon compatibel is met de technologie. Dat geldt op dit moment voor zo'n 16 procent van de klanten van BASE. In maart 2022 was ongeveer al één op de twee toestellen die verkocht werd in een BASE-shop, 5G-compatibel.

'Mensen die 5G nog niet nodig vinden of liever wachten tot de netwerkdekking vollediger is, hoeven zich geen zorgen te maken', verzekert BASE bij monde van vicepresident Gérald Demortier. 'Zij kunnen het 4G-netwerk zonder problemen verder gebruiken en wij blijven erin investeren om hen het best mogelijke mobiele netwerk aan te bieden.'

Concurrent Proximus liet eind maart al weten dat het zijn klanten tot 30 juni gratis toegang geeft tot het 5G-netwerk van de operator.

