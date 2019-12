is redacteur bij Data News

97 procent van de Belgische huishoudens heeft toegang tot een verbinding van 100 Mbps en 97 procent van het grondgebied wordt voorzien van 4G. De gaten in het netwerk zitten vooral in Wallonië.

Volgens telecomregulator BIPT heeft ons land een 4G buitenhuisdekking van 97 procent. Binnenshuis is dat 87 procent. Gemiddeld haal je via je smartphone een downloadsnelheid van 67 Mbps. Ook de gebruikservaring zit goed. Videostreaming, spraak of het downloaden van bestanden en websites geven geen noemenswaardige problemen, stelt de regulator die daarvoor zijn eigen onderzoek uitvoert.

De 97 procent dekking slaat op de drie operatoren samen, maar het BIPT merkt op dat de percentages van de individuele operatoren dicht bij elkaar liggen. Proximus blijft de beste netwerkdekking hebben, maar de investeringen van Telenet in Base werpen hun vruchten af waardoor de operator dicht op Orange volgt. Traditioneel had Base het zwakste netwerk van de drie, maar dat verschil is intussen dus veel kleiner geworden.

Telenet/Base doet het zelfs beter op vlak van pure mobiele snelheid, zegt het BIPT. De gemiddelde downloadsnelheid op het netwerk ligt op 70,9 Mbps bij Base, 67,6 Mbps bij Proximus en 50,3 Mbps bij Orange. Ook bij de traagste tien procent van die metingen zit Telenet met 14,9 Mbps bovenaan, gevolgd door Proximus (11,3 Mbps) en Orange (8,2 Mbps). Voor uploadsnelheden liggen de cijfers dichter bij elkaar, rond de 23-26 Mbps.

Gaten ten zuiden van het land

97 procent van de huishoudens heeft toegang tot 100 Mbps als vaste internetverbinding, wat niet wil zeggen dat ze ook allemaal een abonnement hebben van deze capaciteit. Tegelijk zijn er nog steeds 43.000 huishoudens die de 30 Mbps via kabel of de vaste telefoonlijn niet halen. Die liggen vooral in Luik, Luxemburg, Namen en Henegouwen.

Ook de mobiele dekking vertoont aanzienlijk meer gaten ten zuiden van het land. Vooral nabij de Duitse grens is er nog niet overal 4G beschikbaar.

Crowdsourcing

Het BIPT brengt regelmatig cijfers uit over de kwaliteit van de netwerken. Het deed dat traditioneel met eigen metingen, maar sinds begin dit jaar heeft de regulator een speedtest-app. Die geeft gebruikers zicht op de upload- en downloadsnelheid en de latency van het mobiele netwerk en die gegevens verzamelt het ook om geografisch de netwerkkwaliteit vast te stellen.

Wie alle data van het BIPT wil inkijken, met kaarten om de plaatselijke dekking te kennen, of om de metingen als open data te downloaden kan terecht op bipt-data.be.