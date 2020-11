Het publiek-private consortium Estor-Lux gaat in Bastenaken zijn eerste grote lithium-ion-batterijpark bouwen. Dat zal een capaciteit van 10 megawatt en 20 megawattuur hebben.

De bouw van het park start al binnen enkele dagen en midden 2021 zou de site operationeel moeten zijn. 'De uitbouw van elektriciteitsopslag op grote schaal is essentieel voor een geslaagde energietransitie', zegt Estor-Lux. 'Elektriciteitsopslag is van groot belang om een CO2-neutrale bevoorrading veilig te stellen. Dit vooral in windstille periodes zonder zon, maar ook om het net stabiel te kunnen houden, vooral wanneer hernieuwbare energie overvloedig beschikbaar is.'

Tijd volledig rijp

Het batterijpark in Bastenaken is niet het eerste in België, maar volgens Estor-Lux is de tijd nu 'volledig rijp' om de technologie op grote schaal uit te rollen. 'In de recente jaren zijn de prijzen van batterijtechnologie fors gezakt, terwijl de performantie ervan verbeterde', zo klinkt het. Op basis van de ervaringen van dit project wil Estor-Lux de technologie ook op grotere schaal gaan toepassen.

Estor-Lux bestaat uit Rent-A-Port Green Energy (Ackermans & van Haaren, CFE en Bewatt), de Waalse regionale investeringsmaatschappij SRIW-Environnement, het investeringsinstrument van de Waalse lokale overheden SOCEFE en het investeringsinstrument van twee Luxemburgse intercommunales, Sopaer.

