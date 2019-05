is redacteur bij Data News

Een Britse consumentengroep stelt dat Apple de batterijduur van zijn toestellen stevig overschat. Alle geteste modellen doen het slechter dan beloofd. Ook bij HTC zijn er verschillen merkbaar.

Consumentengroep Which? testte voor verschillende smartphones hoe lang de batterij het tijdens een gesprek kon uithouden op een volle batterij. Daarbij stelde het vast dat dit bij iPhones consequent lager is dan beloofd. De groep testte negen iPhone-modellen en stelt vast dat Apple 18 tot 51 procent betere batterijduur belooft dan wat de test concludeerde.

Het grootste verschil zat hem in de iPhone XR, het goedkoopste model van de huidige generatie iPhones. Daar belooft Apple tot 25 uur beltijd met een volle batterij, waar Which? slechts 16 uur en 32 minuten haalde.

Which testte in totaal 50 toestellen van vijf merken. Het gaat om nieuwe toestellen

Ook toestellen van HTC haalden een lagere autonomie dan beloofd. Al bleef het hier beperkt tot vijf procent. Van andere merken stelde het dan weer het omgekeerde vast. Zowel Nokia, Samsung als Sony haalden een betere autonomie dan beloofd. Bij een Sony Xperia Z5 Compact was dit zelfs 25 uur en 52 minuten waar Sony zelf 17 uur belooft.

Zowel HTC als Apple hebben al gereageerd tegenover Which? op de bevindingen. Apple zegt dat het zijn eigen cijfers en methodologie vertrouwt. HTC is iets genuanceerder: het bedrijf zegt dat toestellen grondig worden getest, maar wijst er op dat verschillende testopstellingen kunnen leiden tot enige variatie in de werkelijke resultaten.