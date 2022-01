De Belgische datacenterspecialist LCL heeft Baudouin Corlùy (53) aangetrokken als commercieel directeur. Corlùy bekleedde daarvoor verschillende functies bij Proximus en was ook directeur voor de ICT-sector bij Agoria.

In zijn nieuwe functie bij LCL krijgt Corlùy de leiding over het business development team en het marketingteam. Als lid van het directieteam zal hij ook bijdragen tot de strategie en visie van het bedrijf. 'Concreet wil ik bij LCL een meer sectorgerichte aanpak ontwikkelen', stelt hij. 'Op die manier kunnen we sneller inspelen op de noden van de markt en diensten op maat uitwerken in functie van de dagelijkse realiteit van elke klant.'

Baudouin Corlùy is ervan overtuigd dat de lokale focus van LCL ook een kracht is. 'De nabijheid van de klant en de lokale controle over zijn gegevens, gecombineerd met onze servicegarantie, optimale beveiliging en flexibiliteit, vormen een grote troef', zegt hij.

De nieuwe commercieel directeur heeft meer dan twintig jaar ervaring in management. Na zestien jaar in verschillende business development, marketing- en strategiefuncties bij Proximus te hebben gewerkt, was hij negen jaar lang aan de slag bij Agoria. Eerst werkte hij er als directeur voor de ICT-sector en daarna als commercieel directeur van de hele organisatie. Daarnaast was hij als bestuurder ook actief in verschillende ICT-gerelateerde organisaties.

