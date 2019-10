Britse omroep BBC heeft een Tor-versie gemaakt van zijn internationale nieuwswebsite. Bedoeling is om het mogelijk te maken om censuur in bepaalde landen te omzeilen.

BBC News breidt uit naar het 'dark web'. Dat is de naam voor een reeks verborgen sites die niet via de geijkte kanalen te bezoeken zijn, maar aangesproken worden met speciale, privacy-geörienteerde browsers als Tor. Bedoeling van de opmerkelijke stap is om censuur te omzeilen. BBC News wordt bijvoorbeeld geblokkeerd in landen als China, Iran of Vietnam. Door ook beschikbaar te worden via een darkwebdomein, hoopt de BBC mensen in deze zwaar gereguleerde regio's aan te kunnen spreken.

De url van BBC's nieuwe site is bbcnewsv2vjtpsuy.onion. Om ze te bezoeken heb je een speciale browser nodig, zoals Tor. Die laatste, ook wel The Onion Router genoemd, verbergt internetverkeer door verschillende lagen van encryptie toe te passen. Het probeert ook je locatie te verbergen door verkeer via verschillende 'nodes' te sturen. Surfgedrag wordt dus gerouteerd langs verschillende pc's en servers, en op die manier gemaskeerd. Op die manier zou surfgedrag niet mogen worden gelinkt aan specifieke gebruikers. De site waarnaar je via Tor surft, ziet alleen de laatste computer waarlangs je werd gestuurd, de 'exit node'. Het systeem doet dan ook wat denken aan VPN's waarmee je bijvoorbeeld kan surfen 'als Amerikaan' om pakweg naar streamingdiensten te kijken.

Naast een anonimiseringsfunctie, laat Tor ook toe om verborgen sites te bezoeken op het zogeheten 'dark web'. Dit zijn websites met een .onion suffix, die je niet via een normale browser of pakweg Google kunt vinden. De browser, en de verborgen sites, zijn in die zin controversieel omdat ze niet alleen gebruikt worden door mensenrechtenactivisten en journalisten die hun bronnen geheim willen houden, maar ook ingezet worden voor illegale activiteiten als drugsverkoop of kinderporno.

De Tor-website waar BBC nu mee uitpakt is een kopie van de internationale BBC News-site, en ze wordt ook aangeboden in verschillende talen, waaronder het Perzisch, Arabisch en Russisch