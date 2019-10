Google trekt de stekker uit zijn virtualrealitybril, de Daydream View. De headsets zullen niet meer worden verkocht. Bovendien zullen de nieuwe smartphones, de Pixel 4 en de 4 XL, het platform niet meer ondersteunen.

Dat laat Google weten aan techsite Engadget. De Daydream-app werkt nog wel voor mensen met oudere Pixels.

Google lanceerde de Daydream View in 2016, maar het toestel werd niet zo goed verkocht als Google hoopte. Gebruikers moesten hun smartphone in de headset klikken om hem te kunnen gebruiken. Als ze dat deden, konden ze hun telefoon niet gebruiken voor andere zaken. Google wil zich nu meer richten op augmented reality. Daarbij sluiten mensen zich niet af van de wereld, maar wordt het digitale daarop geprojecteerd.

Ook de BBC doet een stapje terug van virtual reality. De Britse publieke omroep had sinds november een team, de VR Hub, dat virtualrealityfilmpjes maakte over nieuws, comedy, drama en geschiedenis. Dat team wordt binnenkort opgeheven. Het laatste project, dat nu in de maak is, heet Missing Pictures. Regisseurs vertellen daarin over de film die ze nog hadden willen maken. Kijkers horen de regisseurs vertellen en zien hoe de film eruit zou hebben gezien.

Volgens onderzoekers zijn er ongeveer 51 miljoen virtualrealitybrillen in gebruik.