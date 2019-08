De BBC werkt aan een eigen stemassistent. 'Beeb' werd intern ontwikkeld door de Britse openbare omroep en moet mensen helpen navigeren op de website en in de streamingdienst iPlayer.

De BBC werkt aan een stemassistent om te helpen bij het zoeken naar programma's en het navigeren op de website van de openbare omroep. Dat schrijft de krant The Guardian. Interessant daarbij is dat de BBC specifiek een stemassistent wil uitbrengen die de vele diverse Britse accenten kan begrijpen. Daartoe vraagt het onder meer aan (regionale) werknemers om hun stem te mogen opnemen voor testen.

Een eigen slimme luidspreker wordt niet gepland. De assistent is in de eerste plaats software die draait op de BBC-website en in de iPlayer app op smart-tv's. BBC zal de software ook aan hardwarefabrikanten aanbieden die de assistent in hun toestellen willen inbouwen. "ongeveer één op de vijf volwassenen heeft een slimme luidspreker in huis, en miljoenen meer hebben stemgeactiveerde toestellen bij zich. Er is dus een groeiende vraag van het publiek om toegang te krijgen tot programma's en diensten via hun stem," zegt de BBC in een persmededeling.

Volgens de BBC moet de omroep toelaten te experimenteren met programma's en diensten. Je activeert de assistent met het stemcommando 'Beeb'. De assistent komt, volgens de krant, volgend jaar uit. Net als iPlayer is hij in principe niet gratis maar vereist hij dat de gebruiker een Britse tv-licentie heeft betaald, de toeslag waar een groot deel van BBC's werkingsmiddelen vandaan komen.