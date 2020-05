De meeste Belgen kennen .be en .com, maar hun bekendheid neemt langzaam af. Onder Franstaligen zelfs meer dan Nederlandstaligen.

DNS Belgium, de organisatie verantwoordelijk voor de .be-internetextensie, onderzocht hoe het zit met de bekendheid van domeinnamen en wat de mogelijkheden zijn. Daaruit komen enkele te verwachten, maar ook verrassende cijfers.

Het onderzoek werd uitgevoerd door InSites Consulting waarbij 405 deelnemers eind november werden bevraagd. Maar de resultaten, die Data News kon inkijken, worden nu pas bekendgemaakt. Van die 405 deelnemers had zeven procent een domeinnaam. 35 procent overweegt er een te registreren.

Grote, maar dalende, bekendheid

De opvallendste trend in het onderzoek is dat de bekendheid van .be en .com nog steeds groot is, met respectievelijk 87 procent en 81 procent. Maar die bekendheid ligt een stuk later dan bij eerder onderzoek in 2018. Toen was de Belgische extensie nog bekend bij 94 procent, en .com bij 92 procent.

Nadien volgen .nl (61 procent), .eu (60 procent), .fr (59 procent), .net (57 procent) en .org (56 procent). Ook daar ligt de bekendheid een stuk lager ten opzichte van 2018. .Vlaanderen (25 procent) en .Brussels (18 procent) dalen respectievelijk twee en één procent.

Ook is er een sterk verschil tussen Franstaligen en Nederlandstaligen. Zo is .be nog wel bij 94 procent van de Nederlandstaligen bekend (90 procent voor .com). Onder Franstaligen ligt dat voor.be op amper 77 procent en voor .com op 68 procent.

Doorgaans ligt de bekendheid van domeinextensies overal iets lager ten opzichte van Nederlandstaligen. Logischerwijze is dat verschil het grootst bij .nl (Nederland), maar ook voor .eu (70 procent NL en 45 procent FR) is er een opmerkelijk verschil. Enkel voor .fr en .brussels is de bekendheid onder Franstaligen groter dan onder Nederlandstaligen.

Een verklaring voor die dalende bekendheid geeft het onderzoek niet, maar mogelijk kan het zijn dat Belgische internetgebruikers vandaag meer het internet gebruiken via specifieke platformen (zoals sociale media) en minder vaak via verschillende websites.

Waarom gebruik je een domeinnaam?

Bij de bevraging van wie een eigen domeinnaam heeft, zegt 57 procent dat te doen om professionele redenen en 45 procent om persoonlijke redenen. 18 procent geeft aan de domeinnaam voor iemand anders te beheren, 15 procent doet dat voor zijn of haar werkgever. Hierbij zijn meerdere antwoorden mogelijk waardoor het totaal op meer dan honderd procent uitkomt.

De meeste domeinnamen worden gebruikt zowel om een website te hosten als om een e-maildomein te hebben (53 procent). 23 procent gebruikt het enkel om een site te hosten, 11 procent enkel voor e-mail. 7 procent wil gewoon zijn of haar domeinnaam bezitten, 5 procent gebruikt de naam om door te verwijzen naar een andere site. 1 procent heeft andere redenen.

Tot slot deed DNS Belgium ook onderzoek naar de optimale prijs van een domeinnaam en een basis hostingpakket. Die ligt tussen de 37 en 46 euro per jaar. Onder de 25 euro zien Belgen het als een koopje. Boven de 79 euro is een domeinnaam te duur voor hen.

