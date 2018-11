Be-Mobile neemt Franse sectorgenoot over

Hoeveel Be-Mobile betaalt voor de overname is niet bekend, de organisatie betaalt de overname wel met eigen middelen.

Mediamobile was tot nu toe in handen van het Franse TDF en werkt vanuit Parijs. Het bedrijf voorziet real time verkeersinformatie voor de navigatiesystemen van onder meer Renault, BMW, Volvo, Toyota en Volkswagen.

Met de overname wordt het bedrijf ook een stuk internationaler. "De overname versterkt onze positie naar de automobielindustrie en vergroot de dekking van onze verkeersmanagementdiensten in Frankrijk, Duitsland, Scandinavië en Polen, waar Mediamobile vandaag actief is', aldus Jan Cools, CEO van Be-Mobile, in een mededeling. De ambitie is om Europees marktleider te worden in slimme mobiliteit. Samen haalden de twee in 2017 een gezamenlijke omzet van 40 miljoen euro.

Be-Mobile heeft Proximus en het eigen management als hoofdaandeelhouders. Het is het bedrijf achter betaald parkeren via 4411, heeft in Nederland de app Flitsmeister. In België haalt het data uit smartphones en rijdende voertuigen om verkeer in kaart te brengen en daar diensten op te baseren.