BeCentral Foundation is vandaag gestart met Code United: een gratis codeerkamp voor kinderen van 8 tot 12 jaar op vijf locaties. Meer dan 500 kinderen hebben zich ingeschreven.

De BeCentral Foundation wil elke burger in ons land, ongeacht leeftijd, geslacht of achtergrond, de kans geven om optimaal te profiteren van de mogelijkheden die digitalisering biedt. Met de Foundation breekt BeCentral zo ook letterlijk buiten zijn muren in het Centraal Station van Brussel waar het een 'digitale campus' aanbiedt. Sinds de oprichting in 2017 hebben al meer dan 330.000 burgers (7-77 jaar) daar een opleiding gevolgd. Enkele maanden geleden werd het verlengstuk BeCentral Foundation opgericht: een stichting die programma's aanbiedt die helpen om de digitale kloof te overbruggen. Code United is een voorbeeld van zo'n programma.

De eerste editie van Code United vindt de komende twee weken - de paasvakantie dus - plaats op vijf locaties in het land: Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Meer dan 500 kinderen uit alle sociaaleconomische milieus hebben zich ingeschreven. 'Dit programma is niet alleen gratis, maar ook toegankelijk voor alle kinderen. We hebben een speciale inspanning gedaan om ervoor te zorgen dat ouders uit minder bevoorrechte milieus over het initiatief werden geïnformeerd en hun kinderen konden inschrijven', zegt Emilie Maquet, manager van de BeCentral Foundation. Honderden (ouder)verenigingen, scholen en OCMW's werden gemobiliseerd om de diversiteit van de profielen van de deelnemers te garanderen.

Ook aandacht voor cybersecurity

Zo'n 65 opleiders zullen les geven aan de kinderen, toezicht houden, maar ook improvisatietheater aanbieden: kwestie van kinderen te leren om zich zowel online als offline te kunnen uitdrukken. BeCentral Foundation kan daarbij terugvallen op de leden van BeCentral. Arrêt Culture biedt bijvoorbeeld de workshops rond improvisatietheater aan. CodeNPlay, Kodo Wallonie, Logiscool en Digitale Wolven laten de kinderen dan weer aan de hand van een twaalftal ludieke activiteiten kennis maken met informatica en robotica. Skipr is dan weer de partner voor flexibele en duurzame mobiliteit.

In het codeerkamp is verder ook nog plaats voor twee modules rond online burgerschap en informatiebeveiliging. Dat werd mogelijk gemaakt door Jezby Ventures - het investeringsfonds van de oprichter van OVHcloud -, ING, Telenet/Liberty Global en individuele donateurs via de Koning Boudewijnstichting. 'Bibliotheken zonder grenzen' heeft met 'Escape Box - Cyber Heroes' een spel om kinderen op een leuke manier te leren over digitaal burgerschap. TechiesLab organiseert dan weer een Schattenjacht rond de thema's Informatie, Communicatie, Technologie en Informatiebeveiliging. Voor de eigenlijke computers die de kinderen gebruiken doet BeCentral Foundation beroep op Orange die het materiaal schenkt.

