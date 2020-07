De in 2019 door BeCode en Microsoft opgerichte AI-school is klaar voor een volgende groeispurt. Syntra zal de AI-opleidingen mee organiseren die voortaan ook in Vlaanderen en Wallonië erkend worden. Er sluiten ook nieuwe privé-partners aan.

Zowat anderhalf jaar geleden zag de AI-school het levenslicht. Het gaat om een initiatief van Microsoft en het ICT-opleidingscentrum BeCode om mensen om te scholen tot IT-specialisten in kunstmatige intelligentie (AI): profielen waar de Belgische arbeidsmarkt een tekort aan heeft. Waar de opleidingen tot voor kort enkel door Bruxelles Formation erkend werden, doen nu ook de Vlaamse en Waalse diensten voor arbeidsbemiddeling, VDAB en Le Forem, dat.

Concreet komen er naast Brussel nu ook nieuwe AI-opleidingen in Gent, Antwerpen, Charleroi, Hasselt en Kortrijk. De AI-scholen zijn toegankelijk voor iedereen en gratis voor kandidaten die verder verwijderd zijn van de arbeidsmarkt. Denk aan laaggeschoolden of langdurig werklozen of aan mensen met een migratie-achtergrond.

"Tot 200 mensen per jaar opleiden in AI"

Aan privé-kant komen er ook vier extra partners bij naast Cronos Groep, Delaware, Faktion, KPMG en Xylos die van bij de opstart van de AI-school betrokken waren. Het gaat om element61, Codit, Accenture en Alstom. De privé-partners zijn betrokken bij het curriculum en concrete projecten en bieden ook stageplaatsen aan: de brug tussen opleiding en het werkveld dus. De ambitie is om 150 tot 200 mensen per jaar op te leiden in AI, zo gaf BeCode-CEO Karen Boers mee in een persbriefing. Tegen volgende zomer moeten er tien opleidingen afgerond zijn verspreid over de zes steden. "We schalen dit project dus duidelijk verder op, want ook voor Microsoft was het de uitdrukkelijke wens om dit verder te laten doorgroeien tot méér dan alleen maar een proefproject", aldus Boers die hierin een manier ziet om "ruwe diamanten een kans te bieden op de arbeidsmarkt".

De AI-opleidingen in Vlaanderen en Brussel worden vanaf september overigens samen met Syntra aangeboden. De opleiding loopt over zeven maanden - een hybride model van klassen en online cursussen. Naast basiskennis over statistiek en wiskunde is er plaats voor technologie als Python, Terminal , GIT, libraries voor big data (Pandas, Numpy) en kennis over modellen voor machine learning en deep learning. Nadien vervolledigen de studenten hun theoretische opleiding met een stage van drie maanden. 80% van de afgestudeerden heeft volgens Karen Boers binnen de 6 maand ook effectief een plaats gevonden op de arbeidsmarkt.

Zowat anderhalf jaar geleden zag de AI-school het levenslicht. Het gaat om een initiatief van Microsoft en het ICT-opleidingscentrum BeCode om mensen om te scholen tot IT-specialisten in kunstmatige intelligentie (AI): profielen waar de Belgische arbeidsmarkt een tekort aan heeft. Waar de opleidingen tot voor kort enkel door Bruxelles Formation erkend werden, doen nu ook de Vlaamse en Waalse diensten voor arbeidsbemiddeling, VDAB en Le Forem, dat.Concreet komen er naast Brussel nu ook nieuwe AI-opleidingen in Gent, Antwerpen, Charleroi, Hasselt en Kortrijk. De AI-scholen zijn toegankelijk voor iedereen en gratis voor kandidaten die verder verwijderd zijn van de arbeidsmarkt. Denk aan laaggeschoolden of langdurig werklozen of aan mensen met een migratie-achtergrond.Aan privé-kant komen er ook vier extra partners bij naast Cronos Groep, Delaware, Faktion, KPMG en Xylos die van bij de opstart van de AI-school betrokken waren. Het gaat om element61, Codit, Accenture en Alstom. De privé-partners zijn betrokken bij het curriculum en concrete projecten en bieden ook stageplaatsen aan: de brug tussen opleiding en het werkveld dus. De ambitie is om 150 tot 200 mensen per jaar op te leiden in AI, zo gaf BeCode-CEO Karen Boers mee in een persbriefing. Tegen volgende zomer moeten er tien opleidingen afgerond zijn verspreid over de zes steden. "We schalen dit project dus duidelijk verder op, want ook voor Microsoft was het de uitdrukkelijke wens om dit verder te laten doorgroeien tot méér dan alleen maar een proefproject", aldus Boers die hierin een manier ziet om "ruwe diamanten een kans te bieden op de arbeidsmarkt".De AI-opleidingen in Vlaanderen en Brussel worden vanaf september overigens samen met Syntra aangeboden. De opleiding loopt over zeven maanden - een hybride model van klassen en online cursussen. Naast basiskennis over statistiek en wiskunde is er plaats voor technologie als Python, Terminal , GIT, libraries voor big data (Pandas, Numpy) en kennis over modellen voor machine learning en deep learning. Nadien vervolledigen de studenten hun theoretische opleiding met een stage van drie maanden. 80% van de afgestudeerden heeft volgens Karen Boers binnen de 6 maand ook effectief een plaats gevonden op de arbeidsmarkt.