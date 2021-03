Met investering van 2,5 miljoen euro wil BeCode de komende jaren stevig schalen en volop kwetsbare groepen opleiden voor de IT-sector.

De investering is afkomstig van SFPI/FPIM (de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij) , PhiTrust, Impact Capital, Change en Trividend. Met de extra investering wil BeCode tegen 2024 op kruissnelheid komen en 1.500 mensen per jaar opleiden.

BeCode bestaat sinds 2017 en wordt geleid door medeoprichtster Karen Boers. De organisatie geeft kwetsbare werkzoekenden (laaggeschoolden, langdurig werklozen of mensen met een migratieachtergrond) een opleiding in IT. Aanvankelijk keek het onder meer naar webdevelopment, maar intussen is het aanbod uitgebreid met onder meer AI en cybersecurity en is de organisatie aanwezig in Brussel, Antwerpen, Charleroi, Gent en Luik.

De afgelopen vier jaar leidde de organisatie zo'n 1.500 werkzoekenden op waarvan de meerderheid volgens BeCode nadien een nieuwe carrière in de IT-sector heeft gevonden. De ambitie is om dat aantal binnenkort op jaarbasis te behalen.

