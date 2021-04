Els Bellens is redactrice bij Data News.

Onder de naam Ezyshop willen beide organisaties Belgische kmo's begeleiden bij de opstart en ontwikkeling van een webwinkel.

Een deel van de Belgische kmo's en micro-ondernemingen heeft er in het voorbije jaar, vaak noodgedwongen, een online poot bijgekregen. Maar de lokale slager of bloemist heeft niet altijd de nodige digitale vaardigheden om een uitgebreide webwinkel te runnen.

BeCommerce, de vzw die Belgische ecommerce moet stimuleren, gaat nu een samenwerking aan met betaalbedrijf Mastercard om bedrijven die digitale vaardigheden aan te leren. Het partnerschap kreeg de naam Ezyshop mee en moet dit jaar een reeks kmo's (2021 om precies te zijn) helpen om hun aanbod online uit te breiden. Om dit programma uit te rollen ontvangt BeCommerce 200.000 dollar (ongeveer 168.000 EUR) van het 'Mastercard Impact Fund', het project rond duurzame groei van de betaalreus.

Achterstand inhalen

Het traject bestaat onder meer uit informatie over betalingsplatformen, maar ook individuele coaching en feedback. Volgens het 2020-rapport van Unizo telt België 1.166.223 kmo's met minder dan 49 werknemers. Een groot aantal daarvan, vooral van niet-essentiële winkels, heeft het ondertussen moeilijk. Online gaan kan hier een oplossing bieden, gezien Belgen vaker online bestellen, maar ons land loopt qua ecommerce achter op de buurlanden, zegt BeCommerce. Ezyshop moet daar deels aan verhelpen.

Een deel van de Belgische kmo's en micro-ondernemingen heeft er in het voorbije jaar, vaak noodgedwongen, een online poot bijgekregen. Maar de lokale slager of bloemist heeft niet altijd de nodige digitale vaardigheden om een uitgebreide webwinkel te runnen. BeCommerce, de vzw die Belgische ecommerce moet stimuleren, gaat nu een samenwerking aan met betaalbedrijf Mastercard om bedrijven die digitale vaardigheden aan te leren. Het partnerschap kreeg de naam Ezyshop mee en moet dit jaar een reeks kmo's (2021 om precies te zijn) helpen om hun aanbod online uit te breiden. Om dit programma uit te rollen ontvangt BeCommerce 200.000 dollar (ongeveer 168.000 EUR) van het 'Mastercard Impact Fund', het project rond duurzame groei van de betaalreus. Het traject bestaat onder meer uit informatie over betalingsplatformen, maar ook individuele coaching en feedback. Volgens het 2020-rapport van Unizo telt België 1.166.223 kmo's met minder dan 49 werknemers. Een groot aantal daarvan, vooral van niet-essentiële winkels, heeft het ondertussen moeilijk. Online gaan kan hier een oplossing bieden, gezien Belgen vaker online bestellen, maar ons land loopt qua ecommerce achter op de buurlanden, zegt BeCommerce. Ezyshop moet daar deels aan verhelpen.