De Amerikaanse internetgigant Amazon komt binnenkort naar ons land met een Belgische versie van zijn webwinkel. Dat vormt niet noodzakelijk een bedreiging voor de Belgische kmo's, maar veeleer een opportuniteit, zo bleek dinsdag op een rondetafelgesprek met Amazon en sectororganisatie BeCommerce.

'De Belgische afzetmarkt is klein. Als je wil groeien, moet je ambitieus zijn en Amazon geeft Belgische bedrijven de kans om over de grens te verkopen zonder veel startkapitaal of kennis van e-commerce', zei Sofie Geeroms van BeCommerce. 'Je moet als bedrijf niet groot zijn om op ons platform actief te zijn', beklemtoonde Eva Faict van Amazon. 'Wij nemen de supply chain over en helpen bedrijven te digitaliseren.'

De webwinkel haalt nu al de helft van zijn groepsomzet uit de verkoop voor derden. Meer dan duizend Belgische kmo's zijn op een buitenlands platform van Amazon aanwezig, illustreerde Faict. Een streefcijfer voor de toekomst wilde ze niet kwijt, maar uit getuigenissen van enkele Belgische spelers, van een start-up tot een middelgrote kmo, bleek dat de samenwerking heel wat voordelen biedt.

'Een no-brainer'

'Als beginnend ondernemer moet je met zo veel zaken tegelijk bezig zijn. Het verschepen van producten laat je dan beter over aan een specialist zoals Amazon', verklaarde Dimitri O van Loop Earplugs, dat herbruikbare oordoppen maakt voor concerten maar ook voor andere toepassingen waarbij geluid wordt gefilterd. Het Belgische bedrijf is op enkele jaren tijd uitgegroeid van een tweemanszaak naar een onderneming met meer dan zeventig werknemers. 'Dankzij het platform van Amazon zijn we actief in meer dan 150 landen', aldus de oprichter.

Ook voor Wouter Gryson van Valley of Tea, dat artisanale thee verkoopt, was de samenwerking met Amazon een no-brainer. 'We zijn een zeer klein bedrijf, terwijl er miljoenen consumenten online zijn'. Valley of Tea biedt een nicheproduct aan, maar kan op een groot platform als Amazon veel geïnteresseerden tegelijk bereiken, luidde het. De producten kunnen er ook uitgebreid worden voorgesteld, met foto's, achtergrondverhalen tot zelfs filmpjes. 'Dat is in een fysieke winkel niet evident', gaf Gryson toe.

Brexit

Yanthe De Nil vertegenwoordigt met Yokuu ook een kleine onderneming, actief in schoonmaakmiddelen op basis van bacterieën. Yokuu heeft verkooppunten in België en Nederland, maar de samenwerking met Amazon bood de mogelijkheid om ook op de Britse markt actief te zijn. Sinds de brexit kwam daar immers heel wat administratieve rompslomp bij kijken, legde De Nil uit. 'Wij moeten onze producten enkel naar de Britse opslagplaats van Amazon sturen, zij doen van daaruit de rest'. Als duurzame speler profiteerde Yokuu ook van extra begeleiding en promotie door Amazon. Daarnaast zijn ook de reviews van klanten en de aanpak van concurrenten erg leerrijk, klonk het.

Wanneer Amazon.com.be precies gelanceerd zal worden, wilde Faict niet kwijt. In juli was sprake van 'de komende maanden'.

Belgische online dienstensector kent heropleving In het tweede kwartaal van dit jaar hebben de Belgen online 3,5 miljard euro uitgegeven. Dat zegt de Belgische sectorfederatie van onlinehandelaars BeCommerce. Vooral de dienstensector lijkt er weer bovenop te komen. De uitgaven online stegen tegenover het tweede kwartaal van vorig jaar met 29 procent, zegt BeCommerce op basis van onderzoek van studiebureau GfK. De dienstensector liet een stijging van 75 procent optekenen. De Belg spendeert zijn geld ondanks de inflatie en de energiecrisis nog graag aan ervaringen, merkt Sofie Geeroms, managing director van BeCommerce. Diensten zoals vliegtuigreizen, hotelovernachtingen en tickets voor attracties worden grotendeels online gekocht. Online shoppen raakt steeds meer ingeburgerd, zegt de organisatie. Tijdens het tweede kwartaal shopten 6,9 miljoen Belgen online, een toename met twee procent tegenover vorig jaar. Zij deden samen 40,5 miljoen online aankopen. Gemiddeld gaven online shoppers 514 euro uit, vorig jaar was dat 403 euro.

'De Belgische afzetmarkt is klein. Als je wil groeien, moet je ambitieus zijn en Amazon geeft Belgische bedrijven de kans om over de grens te verkopen zonder veel startkapitaal of kennis van e-commerce', zei Sofie Geeroms van BeCommerce. 'Je moet als bedrijf niet groot zijn om op ons platform actief te zijn', beklemtoonde Eva Faict van Amazon. 'Wij nemen de supply chain over en helpen bedrijven te digitaliseren.'De webwinkel haalt nu al de helft van zijn groepsomzet uit de verkoop voor derden. Meer dan duizend Belgische kmo's zijn op een buitenlands platform van Amazon aanwezig, illustreerde Faict. Een streefcijfer voor de toekomst wilde ze niet kwijt, maar uit getuigenissen van enkele Belgische spelers, van een start-up tot een middelgrote kmo, bleek dat de samenwerking heel wat voordelen biedt.'Als beginnend ondernemer moet je met zo veel zaken tegelijk bezig zijn. Het verschepen van producten laat je dan beter over aan een specialist zoals Amazon', verklaarde Dimitri O van Loop Earplugs, dat herbruikbare oordoppen maakt voor concerten maar ook voor andere toepassingen waarbij geluid wordt gefilterd. Het Belgische bedrijf is op enkele jaren tijd uitgegroeid van een tweemanszaak naar een onderneming met meer dan zeventig werknemers. 'Dankzij het platform van Amazon zijn we actief in meer dan 150 landen', aldus de oprichter.Ook voor Wouter Gryson van Valley of Tea, dat artisanale thee verkoopt, was de samenwerking met Amazon een no-brainer. 'We zijn een zeer klein bedrijf, terwijl er miljoenen consumenten online zijn'. Valley of Tea biedt een nicheproduct aan, maar kan op een groot platform als Amazon veel geïnteresseerden tegelijk bereiken, luidde het. De producten kunnen er ook uitgebreid worden voorgesteld, met foto's, achtergrondverhalen tot zelfs filmpjes. 'Dat is in een fysieke winkel niet evident', gaf Gryson toe.Yanthe De Nil vertegenwoordigt met Yokuu ook een kleine onderneming, actief in schoonmaakmiddelen op basis van bacterieën. Yokuu heeft verkooppunten in België en Nederland, maar de samenwerking met Amazon bood de mogelijkheid om ook op de Britse markt actief te zijn. Sinds de brexit kwam daar immers heel wat administratieve rompslomp bij kijken, legde De Nil uit. 'Wij moeten onze producten enkel naar de Britse opslagplaats van Amazon sturen, zij doen van daaruit de rest'. Als duurzame speler profiteerde Yokuu ook van extra begeleiding en promotie door Amazon. Daarnaast zijn ook de reviews van klanten en de aanpak van concurrenten erg leerrijk, klonk het.Wanneer Amazon.com.be precies gelanceerd zal worden, wilde Faict niet kwijt. In juli was sprake van 'de komende maanden'.