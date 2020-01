The Spinner, een Israëlisch start-up die naar eigen zeggen brainwash-campagnes verkoopt, is van Facebook gehaald. De advocaten van de techgigant hebben een verbodsbrief naar het bedrijf gestuurd.

Facebook, het bedrijf dat geen problemen heeft met leugens in politieke advertenties, heeft een reeks advertenties aangetroffen die het niet wil tonen. Het sociale mediabedrijf heeft een verbodsbrief gestuurd naar een Israëlische start-up die naar eigen zeggen mensen kan brainwashen.

Het bedrijf, The Spinner, zegt tegen betaling van een klein bedrag bepaalde doelwitten 'onbewust te beïnvloeden' door hen te bombarderen met online postjes 'verkleed als redactionele content'. Facebook wil niet dat zijn platformen gebruikt worden om dit soort diensten aan te bieden en heeft zijn advocaten ingeschakeld.

Wat is The Spinner?

The Spinner heeft volgens de berichten kantoren in Tel Aviv, Londen en Bangalore en wordt gerund door ene Elliot Shefler, waarover bijzonder weinig bekend is. De site van het bedrijf ziet er eerlijk gezegd uit als een parodie. We hopen dan ook dat het om een uitgebreide 'hoax' gaat, maar Facebook lijkt alvast te geloven dat het bedrijf echt is. En officieel 'te eng' voor social media.

De start-up beweert dan ook openlijk om te helpen met het brainwashen van personen. Het biedt onder meer campagnes aan om vrienden of familieleden zover te krijgen dat ze stoppen met roken of gewicht verliezen, want bepaalde groepen mensen krijgen duidelijk nog niet genoeg advertenties rond die problematiek. Nog veel 'leuker' zijn de campagnes om een geliefde op het idee te brengen om een huwelijksaanzoek te doen, om vaker seks te initiëren, een borstvergroting te laten uitvoeren, een cannabisgewoonte goed te keuren of om terug contact aan te knopen met een ex. Het bedrijf lijkt zich dus te richten op mensen die liever hun geliefden door een verdacht bedrijf laten manipuleren dan met hen te praten.

Werkt dat?

Voor een bedrag van zo'n dertig euro kies je een campagne en een doelwit. The Spinner stuurt vervolgens een link naar pakweg je ex (die om overduidelijke redenen niets meer met je te maken wil hebben). Klikt het doelwit daarop, dan krijgt hij of zij een identificerende cookie geïnstalleerd die toelaat dat er bepaalde advertenties en artikels in de verschillende informatiefeeds van het toestel getoond worden. Volgens het bedrijf krijgt het doelwit die advertenties 180 keer te zien over een periode van negentig dagen.

Het is het soort verhaal dat bij nog wel mensen vraagtekens oproept, en ene Rich Leigh heeft de dienst dan ook al getest. Hij kocht een campagne om meer zin te krijgen in seks, met zichzelf als 'doelwit'. In een blogpost legt hij uit dat hij inderdaad een vijftal gerichte advertenties te zien kreeg, maar dat hij ook advertenties kreeg om minder met de motorfiets te rijden (een andere campagne die het bedrijf aanbiedt). Shefler zegt aan The Daily Beast ondertussen dat zijn bedrijf een legitieme dienst aanbiedt, en zo'n 35.000 klanten heeft.

Te eng voor Facebook

Facebooks advocaten hebben nu een brief naar Shefler gestuurd om te vragen zijn campagnes op Facebook en Instagram te stoppen. "Het lijkt erop dat the Spinner valse accounts en Facebook Pages gebruikt om gebruikers 'strategisch te bombarderen' met advertenties", aldus de advocaten. Dat is tegen de gebruiksregels van het sociale netwerk. Verschillende accounts van de start-up zouden al zijn verwijderd.

De ironie wil dat wat The Spinner doet niet uniek is. Gepersonaliseerde advertenties zijn in het leven geroepen om mensen te proberen te manipuleren. De vraag ligt hier vooral hoe ver een bedrijf daarin mag gaan.

Aan de Britse omroep BBC meldt Shefler dat zijn bedrijf online campagnes zal blijven verkopen, en dat het zich niet alleen tot Facebook beperkt voor het targeten van advertenties. Hij voegt er ook fijntjes aan toe dat zijn bedrijf al langer dan een jaar advertenties aankoopt op Facebook, en dat elk van die advertenties bekeken en goedgekeurd werden door de techgigant.

