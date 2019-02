Bedrijf dat valse volgers verkocht veroordeeld

De zaak draait om Devumi, een bedrijf dat miljoenen valse likes, retweets en volgers verkocht op sociale media. Het bedrijfje bood onder meer bot-accounts aan op Twitter, YouTube, LinkedIn, SoundCloud en Pinterest, soms met foto's die gestolen werden van andere mensen. De accounts werden vervolgens verkocht als vals 'engagement' aan wie ervoor wilde betalen.

De New Yorkse openbare aanklager Letitia James heeft nu een regeling getroffen met het bedrijf. "Bots en andere valse accounts hebben sociale media-platformen overspoeld, en stelen vaak de identiteiten van echte mensen om fraude te plegen", schrijft James in een mededeling. "Met deze regeling sturen we een duidelijke boodschap dat iedereen die winst maakt met misleiding, of het nabootsen van iemands identiteit, de wet overtreedt en daarvoor verantwoording moet afleggen."

Twitter juicht uitspraak toe

Twitter was er snel bij om de uitspraak toe te juichen en meldt meteen ook dat wat Devumi deed, tegen de regels van het sociale platform is. Sociale netwerken als Twitter en Facebook worstelen dan ook al langer met grote hoeveelheden valse accounts, die onder meer gebruikt zouden worden voor propaganda.

In het geval van Devumi ging het om valse volgers die de indruk moesten wekken dat de betalende account een pak populairder was dan in werkelijkheid, met de bedoeling om, volgens de openbare aanklager, adverteerders en echte volgers te lokken.

Enkele klanten van Devumi geloofden dat ze betaalden voor echte volgers, meldt de techsite Cnet nog. Het bedrijf verdiende tussen 2015 en 2015 zo'n vijftien miljoen dollar met het verkopen van 'social media engagements'. Een pakketje van 500.000 volgers op Twitter kostte daarbij zo'n 3,997 dollar. Als onderdeel van de regeling moet het bedrijf 50.000 dollar boete betalen, en het mag geen zaken van gelijkaardige aard meer uitvoeren.