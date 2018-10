Bedrijven hebben geen realistische verwachtingen van hun IT-afdeling

Bedrijven hebben heel wat verwachtingen van hun IT-afdeling. Organisaties verwachten om te beginnen dat de IT-afdeling dagelijkse zaken zoals support, beveiliging of GDPR-maatregelen ondersteunt. Maar ze verwachten tegelijkertijd ook dat de afdeling initiatief neemt om met innovatieve projecten te komen om het bedrijf vooruit te helpen. En dat verwachtingspatroon komt niet altijd overeen met wat de IT-afdeling ook effectief kan doen, zo blijkt uit een Europees onderzoek van Insight onder meer dan 1.000 IT-professionals waaronder een honderdtal in ons land.

Zo denkt 55% van de Belgische IT-professionals dat de IT-afdeling er niet zal in slagen om de talrijke taken die van haar verwacht worden tot een goed einde te brengen, tenzij daar voldoende middelen tegenover staan. Twee derde van de IT-professionals meent dat ze niet voldoende middelen hebben om de organisatie adequaat te ondersteunen. Een derde meent dat een gebrek aan goed gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden hen parten speelt. De Belgische resultaten liggen trouwens in lijn met de Europese cijfers: 57% van de IT-professionals denkt dat de gevraagde taken niet allemaal uitgevoerd kunnen worden met de huidige middelen.

Een derde van het IT-budget gaat naar managed services

Om de workload te verminderen doen heel wat bedrijven beroep op managed services. Gemiddeld gaat volgens het onderzoek 32% van het IT-budget naar managed services. Meer dan de helft van de ondervraagden doet dit om de dagelijkse IT-taken te stroomlijnen. Anderen maken op die manier IT-resources vrij voor echte business-gerelateerde zaken (1/3de) of om de medewerkers beter te ondersteunen in het gebruik van hun eigen devices en tools (1/3de).