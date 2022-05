Bijna tweederde van de IT-leiders wereldwijd vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in de 'datacompetentie' van hun teams, teneinde concurrerend te kunnen blijven. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Digital Realty.

Bij Noord-Amerikaanse bedrijven (78 procent) en Latijns-Amerikaanse ondernemingen (63 procent) ligt de vraag naar bijscholing wat hoger dan in Europa (55 procent) en Azië (48 procent). Gemiddeld hecht zo'n 65 procent van de ondervraagde IT-leiders veel waarde aan bijkomende opleidingen die hun teams beter in staat moeten stellen om extra waarde uit data te halen.

Gebrek aan talent

Het belang van deze bijscholing overtreft het investeren in kunstmatige intelligentie (59 procent). Het was het op een na populairste antwoord op de vraag wat voor bedrijven in de komende twee jaar de belangrijkste factor is om meer datagestuurde inzichten mogelijk te maken. Alleen het verbeteren van de data-infrastructuur (72 procent) scoort hoger.

Daarnaast benadrukte 21 procent van de IT-leiders dat het gebrek aan talent om data te analyseren én om technische capaciteit op te bouwen, tot de grootste obstakels behoren waar zij mee te maken hebben als ze waardevolle inzichten uit data willen halen.

Dat teams over de nodige datacompetentie beschikken is volgens Digital Reality van cruciaal belang als ze willen blijven concurreren in een wereld waar data steeds belangrijker wordt. Zo laat het onderzoek bijvoorbeeld ook zien dat driekwart (75 procent) van de bedrijven met een omzet van meer dan één miljard dollar een formele datastrategie in de planning-, adoptie- of uitvoeringsfase heeft. Dit in vergelijking met 63 procent van de bedrijven wereldwijd, wat aangeeft dat grotere bedrijven vanuit een dataperspectief iets voorlopen op de trend.

