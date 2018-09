Bedrijven reageren te traag op GDPR-verzoeken

Zo'n zeventig procent van de bedrijven reageert te traag of niet op dergelijke verzoeken. Nochtans zijn bedrijven in de EU daartoe verplicht sinds de invoering van GDPR.

De bevinding is afkomstig van Talend, dat big data- en cloud integratiesoftware maakt. Het deed de test bij 103 bedrijven die in de EU actief zijn of er hun vestiging hebben en dit tussen juni en begin september.

Een opmerkelijk cijfer daarbij is dat slechts 35 procent van de Europese bedrijven reageerde op het verzoek. Bij Niet-Europese bedrijven (die ook onder GDPR vallen als ze in Europa actief zijn) ligt dat op vijftig procent.

Van de bedrijven die reageerden had 65 procent van de respondenten meer dan tien dagen nodig. Gemiddeld reageert een bedrijf na 21 dagen. De wettelijke termijn hiervoor ligt op één maand. 22 procent van de respondenten reageerde al binnen de 24 uur.

Het onderzoek van Talend is kleinschalig, maar maakt toch een onderscheid per sector. Zo stelt het dat retailbedrijven het slechtst scoren, zo reageerde 76% van hen niet, en financiële dienstverleners het best, met een antwoord in 50% van de gevallen. Onder bedrijven die het snelst reageerden zitten vooral digitale dienstverleners, mobiele spelers, online banken en ict-bedrijven.