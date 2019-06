Uit een enquête van rekruteringsbureau Robert Half moet blijken dat de Belgische managers hun personeel niet voldoende voorbereid krijgen op de digitale transformatie. "De drempels zijn nog hoog", zegt directeur Jeroen Diels.

Terwijl de arbeidsmarkt in sneltempo digitaliseert, worstelen IT-managers met de vraag hoe ze zo veel mogelijk werknemers op die voortdenderende trein kunnen laten springen. Bij grote bedrijven zegt 80 procent van de managers hun personeel niet voldoende voorbereid te krijgen. Dat moet blijken uit de Workplace Survey, waarin 200 Belgische CIO's, 200 Belgische CFO's, 300 Belgische senior managers met aanwervingsbevoegdheid en 1.000 werknemers ondervraagd werden over de digitale transformatie en de pijnpunten die daarmee gepaard gaan.

Bedrijven met meer dan 250 werknemers kiezen er sneller voor om hun personeel intern op te leiden dan KMO's, die vooral extern op zoek gaan naar de juiste profielen. Ook bij de rekrutering geeft twee derde van de managers aan het moeilijk te hebben met het vinden van kandidaten die de juiste technologische kennis hebben.

Verzet tegen verandering

Bij interne opleiding blijkt vooral verzet tegen verandering een hoge drempel. Digitale transformatie vereist immers bepaalde vaardigheden onder het personeel. Change management, ervaring en communicatievaardigheden worden als belangrijkste genoemd door de managers. Opvallend: vrouwelijke managers hechten meer waarde aan communicatieskills dan mannelijke (70 procent versus 50 procent).

"We zien dat soft skills zoals communicatieve vaardigheden belangrijker worden in het rekruteringsproces", zegt Jeroen Diels van Robert Half. "Waar vroeger vooral gefocust werd op de hard skills, kiezen bedrijven steeds vaker voor een social fit met de toekomstige collega's. Zo staren ze zich niet blind op specifieke hard skills die sowieso moeilijk te vinden zijn, en die ze kunnen compenseren door opleidingen te voorzien."

Geloof in directiecomité

Toch geven de managers aan vertrouwen te hebben in hun leiderschap als het op digitale transformatie aankomt. 85 procent van de managers in bedrijven met meer dan 250 werknemers gelooft dat hun directiecomité capabel is om de digitale transformatie in goede banen te leiden. Bij KMO's is dit 7 op 10.

Zij die niet in hun leiders geloven, wijten dit aan een gebrek aan communicatie (40 procent), technische kennis (40 procent) of ervaring in change management (37 procent).