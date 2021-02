De Antwerpse start-up Beego heeft het voorbije jaar meer dan 10.000 digicheques uitgegeven. Lokale besturen kunnen deze cheques gebruiken om inwoners en kwetsbare doelgroepen bij te staan met hun digitale problemen. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers kondigde aan middelen vrij te maken om het initiatief grootschalig uit te rollen.

De digicheques zijn een concept van Beego om lokale besturen te assisteren bij e-inclusie (iedereen online krijgen). Het bedrijf gaat op zoek naar IT-studenten en stoomt ze klaar om bij mensen aan huis moeilijkheden op te lossen met laptops, smartphones, de printer of internetverbinding. Eén cheque kost 40 euro en in ruil daarvoor biedt Beego een uur lang ondersteuning aan huis. Steden en gemeentes kunnen digicheques uitreiken aan kwetsbare doelgroepen of aan een gunsttarief verkopen.

Gent en Antwerpen als pioniers

Grootsteden Antwerpen en Gent gingen als eerste aan de slag met digicheques. In Gent werden bijvoorbeeld cheques meegegeven met laptops die naar kansarmen gingen. Een twintigtal gemeenten en steden over heel Vlaanderen, waaronder Diksmuide, Lier, Oudenaarde en Sint-Truiden, volgden. Dat maakt dat er vandaag al ruim 10.000 digicheques werden verspreid. Meer dan 80 IT-studenten in heel Vlaanderen hielpen al zo'n 7.000 mensen met hun digitale beslommeringen.

'Voor heel wat kwetsbare doelgroepen is het niet evident om zomaar met een laptop of smartphone aan de slag te gaan', zegt Frederick Scraeyen, oprichter van Beego. 'Wij kunnen in 95 procent van de problemen een oplossing bieden. Alles waar geen schroevendraaier voor nodig is, pakken we aan. Onze medewerkers zijn ook opgeleid om de klanten zo bij te staan dat ze nadien zelf aan de slag kunnen. We lossen het niet alleen op, we begeleiden ook.'

Coronaproof

In ruil voor een digicheque kan een IT-student uit de buurt komen uitleggen hoe je bijvoorbeeld verbinding met het internet maakt, een e-mailaccount opent of een videocall opzet. Een afspraak maak je niet digitaal, maar via een klassiek telefoonnummer om het zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Klanten krijgen vooraf een foto van de student die ze mogen ontvangen en die draagt altijd kledij met het bedrijfslogo zodat men gerust is wie er voor de deur staat. Alles verloopt coronaproof en studenten nemen zelfs hun eigen toetsenbord of muis mee waar mogelijk.

'We zijn vandaag al in meer dan 128 gemeenten actief en ons netwerk blijft uitbreiden', vertelt Scraeyen. 'In 2022 is het de bedoeling om heel Vlaanderen en Brussel te bestrijken om daarna de stap naar Wallonië te zetten.'

'In het kader van het Vlaams relanceplan maken we 30 miljoen euro vrij om kwetsbare mensen internettoegang te garanderen via de UiTpas en 20 miljoen om mensen te helpen met het verbeteren van hun digitale vaardigheden', aldus Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. 'Het initiatief van Beego met de digicheques is een schitterend project dat zijn meerwaarde bewezen heeft. We willen dit grootschalig in Vlaanderen uitrollen.'

