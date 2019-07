Hackers hebben ingebroken bij de belastingdienst van Bulgarije. Ze maakten de financiële gegevens van miljoenen inwoners buit, misschien zelfs wel van vrijwel elke volwassene. De Bulgaarse regering heeft de digitale inbraak dinsdag naar buiten gebracht. Bulgarije heeft 7 miljoen inwoners.

De aanval op de fiscus, de NAP, gebeurde eind juni en is volgens Bulgarije waarschijnlijk vanuit het buitenland uitgevoerd. De roof kwam naar buiten doordat iemand die zei een Russische hacker te zijn maandag media benaderde en toegang tot gestolen gegevens aanbood. De krant 24 Tsjasa (24 uur) kreeg een bestand met meer dan een miljoen burgerservicenummers, salarisinformatie en zorggegevens. De belastingdienst liet vervolgens weten: "We hebben 30 procent van de uitgelekte gegevens bekeken en bevestigen dat die informatie afkomstig is van de NAP."

Het is niet duidelijk hoe de informatie is buitgemaakt. Mogelijk hebben de hackers een gat gevonden in de beveiliging van het systeem waarmee Bulgaren vanuit het buitenland belastingaangifte kunnen doen.