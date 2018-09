'Belg denkt niet dat GDPR zal bijdragen aan privacybescherming'

De General Data Protection Regulation (GDPR of Algemene verordening Gegevensbescherming in het Nederlands) bepaalt hoe bedrijven, overheden en organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens. Zo kunnen consumenten aan bedrijven vragen waarom hun data bijgehouden en verwerkt worden en kunnen ze vragen de informatie te verwijderen. Bedrijven mogen daarnaast niet eender welke data bewaren, verwerken en doorspelen aan derden.

De Europese wetgeving werd in het leven geroepen om het iedereen mogelijk te maken de controle te houden over de gegevens die hij communiceert. Bedrijven stuurden consumenten mails en pop-ups om in orde te zijn met de regels, maar 57 procent van de Belgische consumenten zegt slechts enkele van die berichten gelezen te hebben.

Zo'n 23 procent van de bevraagden gaf zelfs aan dat hij geen enkele mail heeft doorgenomen, blijkt uit de enquête van Test Aankoop. Amper 8 procent van de ondervraagden heeft altijd geantwoord op het mailverkeer, 38 procent deed dat nooit. Zo'n 63 procent heeft dus ook nooit toegang tot zijn gegevens gevraagd of bedrijven verzocht om de data te verwijderen. Amper een fractie (1 procent) gelooft dan ook dat de GDPR zal bijdragen aan de bescherming van de privacy.

Het is duidelijk dat er nog steeds een grote nood is aan bewustwording en sensibilisering op vlak van privacybescherming, besluit Test Aankoop.

"We moeten mensen informeren over wat bedrijven met hun data doen. Zo kunnen ze betere keuzes maken over met welke bedrijven ze in zee gaan. Het is ook belangrijk dat mensen de consequenties kennen van bepaalde keuzes", reageert staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld).

"De GDPR helpt alvast door de rechten duidelijk te stipuleren en afdwingbaar te maken. Zo krijgt de consument meer macht en zullen bedrijven zich automatisch moeten aanpassen."