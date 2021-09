Uit onderzoek van securityspecialist G Data blijkt dat liefst 78% van de Belgen geen melding doet van valse sms'jes. Het melden van deze en andere vormen van cybercrime is echter cruciaal bij de speurtocht naar de daders. Smartphonegebruikers in ons land worden de laatste tijd overspoeld met nepberichtjes, die onder meer het FluBot-virus verspreiden.

Uit het onderzoek van G Data, dat is verricht onder 1.500 Belgen en Nederlanders, blijkt dat de meeste Belgen die een vals sms-bericht ontvangen weinig tot geen actie ondernemen. 53% verwijdert alleen het bericht, een klein percentage blokkeert het nummer en 19,5% van de ontvangers doet zelfs helemaal niets.

Ouderen eerder in actie

Opvallend is dat jonge mensen minder vaak actie ondernemen dan ouderen. Maar liefst 38% van de 18- tot 24-jarigen doet helemaal niets, terwijl dit bij oudere doelgroepen (55+ jaar) slechts tien procent is.

De meeste deelnemers (41%) gaven aan dat ze het afgelopen jaar één tot vier nepberichten hebben ontvangen, waarvan 28% tussen de twee en vier berichten en 13,5% één bericht. Sommige geënquêteerden kregen er vaker mee te maken: 13% ontving vijf tot tien berichten, tien procent gaf aan meer dan tien valse sms'jes te hebben ontvangen. Van de ondervraagden had 13% in het afgelopen jaar geen nep-sms ontvangen, maar tegelijkertijd geef twintig procent aan dat ze zo'n fake bericht waarschijnlijk niet eens zouden herkennen.

De meeste nepberichten die de Belgische deelnemers ontvingen waren uit naam van de post (95%), een bank (55%) of de belastingdienst (35%). In Nederland lagen deze verhoudingen anders. Onze noorderburen kregen de meeste berichten uit naam van een bank (61%), de post (55%), de belastingdienst (29%), een kredietkaartmaatschappij (16%) of incassobureau (14%). Opvallend is dat de Belgische deelnemers (17%) meer valse sms-berichten over covid-19 kregen. In Nederland kreeg maar vier procent van de deelnemers een dergelijk bericht.

Phishing

'De nep-sms is sterk in opmars en het is de perfecte tool voor een phishing-aanval', zegt Eddy Willems, security evangelist bij G Data CyberDefense. 'De smartphone is tenslotte een onmisbare schakel in ons digitale leven en bevat veel kostbare data voor cybercriminelen.' Volgens Willems onderstreept het onderzoek dat we mobiele cyberrisico's nog altijd flink onderschatten. 'Het is cruciaal om altijd aangifte te doen van nepberichten, via meldpunt.belgie.be, en de organisatie waarvan de naam is misbruikt op de hoogte te stellen. Gebrek aan inzicht in de omvang van cybercriminaliteit maakt het immers moeilijker voor de politie en securitybedrijven om trends te herkennen en de daders op te sporen.'

