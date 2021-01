De verdere digitalisering bij PostNL zal gebeuren onder leiding van Bart Delmulle. De Belg wordt speciaal voor die taak aangesteld. Door de fysieke netwerken te ondersteunen met slimme digitale oplossingen wil PostNL onder andere zijn winstgevendheid verbeteren.

Delmulle begint op 1 februari als chief digital officer bij het bedrijf en wordt de enige niet-Nederlander in het achtkoppige executive committee. De overige leden zijn allen afkomstig uit Nederland. Het executive committee staat onder het management board, waarin CEO Herna Verhagen en financieel topman Pim Berendsen zetelen.

Extra aandacht voor e-commerce

Delmulle krijgt onder meer de taak om het digitaliseringsproces bij het postbedrijf te versnellen. PostNL had eind vorig jaar al aangekondigd verdere investeringen te doen in de digitalisering van zijn activiteiten met speciale aandacht voor e-commerce.

Delmulle is momenteel partner bij consultancybedrijf Bain & Company in Brussel. Voorheen werkte hij bij McKinsey & Company en de Finse telecomspeler Nokia. Delmulle heeft onder meer een diploma toegepaste economische wetenschappen van de Universiteit Gent op zak. Bij Bain & Company was hij expert telecommunicatie en technologie.

Delmulle begint op 1 februari als chief digital officer bij het bedrijf en wordt de enige niet-Nederlander in het achtkoppige executive committee. De overige leden zijn allen afkomstig uit Nederland. Het executive committee staat onder het management board, waarin CEO Herna Verhagen en financieel topman Pim Berendsen zetelen.Delmulle krijgt onder meer de taak om het digitaliseringsproces bij het postbedrijf te versnellen. PostNL had eind vorig jaar al aangekondigd verdere investeringen te doen in de digitalisering van zijn activiteiten met speciale aandacht voor e-commerce.Delmulle is momenteel partner bij consultancybedrijf Bain & Company in Brussel. Voorheen werkte hij bij McKinsey & Company en de Finse telecomspeler Nokia. Delmulle heeft onder meer een diploma toegepaste economische wetenschappen van de Universiteit Gent op zak. Bij Bain & Company was hij expert telecommunicatie en technologie.