Belgische consumenten gaven het afgelopen jaar zo'n 2,2 miljard euro uit in West-Europa. Luxemburgers kopen het meest over de grens, Nederlanders het minst.

Dat blijkt uit cijfers van Cross-Border Commerce Europe, dat grensoverschrijdende e-commerce stimuleert. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om de totale online aankoop in het buitenland of in de EU, maar om de aankopen in 16 Europese landen.

De 2,2 miljard die België uitgeeft komt neer op zo'n 25 procent van alle online aankopen. Daarmee zit ons land net boven het (EU16) gemiddelde van 22,8 procent. Consumenten in Luxemburg (71%), Ierland (62%) en Oostenrijk (45%) kopen procentueel het meest in deze landen.

Onderaan de rangschikking staan Frankrijk (20), Verenigd Koninkrijk (17%) en Nederland (15%). Dat komt deels ook omdat een aantal grote webwinkels in deze landen zijn gevestigd. De overige landen die in de studie werden opgenomen zijn Portugal, Denemarken, Zwitserland, Noorwegen, Spanje, Finland, Italië, Zweden en Duitsland.

Als de Belg online aankopen doet in een van die 16 landen, dan is dat volgens Cross-Border Commerce Europe vooral bij Zalando, Zara, H&M, Amazon, Wish en Nederlandse webshops. Het gaat hier voor alle duidelijkheid om aankopen die vanuit het buitenland worden verstuurd. Dus niet om buitenlandse webshops die vanuit België verzenden.