Belg gebruikt amper slimme smartphonefuncties

Vandaag heeft 84 procent van de Belgen een smartphone, een stijging van vier procent ten opzichte van vorig jaar. Daar tegenover staat dat 'slechts' 82 procent een laptop heeft. Dat blijkt uit de Global Mobile Consumer Review van Deloitte, waarvoor in België 2002 Belgen tussen 18 en 75 jaar werden bevraagd.

Het consultancybedrijf waarschuwt dat de smartphonemarkt in België tegen verzadiging aankijkt: mensen zullen minder snel een nieuw toestel kopen. Onder 28-24 jarigen ligt de penetratiegraad op 96 procent. In het segment van 55-plussers is er wel nog ruimte om te groeien.

Volgens Deloitte is onze telefoon intussen het populairste toestel om te internetbankieren en te lezen, waar dit vroeger vooral via de pc gebeurde. Al zijn pc- en tv-schermen niet ten dode opgeschreven, samen met de telefoon blijven het de drie belangrijkste schermen om te communiceren, voor entertainment of nieuws.

"We gaan niet weg van het tv-scherm, de drie zullen naast elkaar bestaan," zegt Vincent Fosty, die bij Deloitte focust op technologie, media en telecom. Volgens hem gebruikt vooral de jonge generatie (tot 24 jaar) die drie schermen door elkaar.

Slim, maar onbemind

Het onderzoek van Deloitte merkt terecht op dat smartphones de laatste tijd weinig grote designveranderingen krijgen en dat fabrikanten zich daarom beginnen toeleggen op AI. Hetzij met nieuwe functies (zoals foto's automatisch herkennen), hetzij met de verbetering van bestaande functies (woordvoorspelling).

Maar de Belg wordt er niet warm van. 31 procent van de ondervraagden heeft geen weet van zogenaamde slimme functies in een smartphone. 41 procent zegt ze nooit te gebruiken. De populairste effectief gebruikte toepassing is predictive text (29 procent), gevolgd door slimme verkeerssuggesties (19 procent ). Van slimme spraakassistenten zoals Siri of Google Assistant weet 26 procent dat het bestaat, maar gebruikt slechts 8 procent het ook effectief.

E-mail populairder dan Facebook

Als we kijken naar de populairste toepassingen, dan blijft persoonlijke e-mail de tool die we het meest dagelijks of zelfs uurlijks gebruiken. Zelfs iets meer dan Facebook en Facebook messenger.

Nadien volgt de professionele mailbox, gevolgd door WhatsApp, Instagram, iMessage, Snapchat, Skype, Twitter en datingapps. Het meer privacybewuste Telegram kan momenteel minder dan tien procent van de Belgen bekoren.

Netflix en Spotify

Wat digitale media-abonnementen betreft is Netflix veruit het populairst. 23 procent van de bevraagde belgen heeft een abonnement. Op nummer twee staat Spotify met 13 procent. Concurrent Amazon Prime Video kan momenteel maar vier procent van de Belgen overtuigen. Voor Amazon Music en Google Music is dat drie procent en Apple Music twee procent.

Opmerkelijk: Deloitte zet ook digitale krantenabonnementen in deze categorie en becijfert dat zo'n zes procent een abonnement heeft bij Het Laatste Nieuws, vijf procent bij Het Nieuwsblad, drie procent bij De Standaard, twee procent bij De Morgen. Le Soire, La Dernière Heure en L'Avenir halen elk twee procent. De Tijd, La Libre en L'Echo bedienen elk één procent van de markt volgens het onderzoek.

Smart TV

Het onderzoek peilde ook naar de IoT-toestellen van de Belg. Daar leren we dat smart tv's langzaam ingeburgerd geraken en vandaag een penetratie van 37 procent hebben (34 procent in 2017). Daarna volgt de spelconsole met 29 procent (tegenover 28 procent in 2017). Het aantal draadloze speakers blijft stabiel op 17 procent, net zoals het aantal fitness-armbanden (12 procent). Toestellen voor tv-streaming, zoals Chromecast, groeien licht van 10 naar 11 procent.