Bijna één op de twee Belgen weet niet wat 'gezondheidsgegevens' betekent en heeft nog nooit gehoord van het elektronisch medisch dossier. Meer dan drie op de vier landgenoten zijn bereid hun persoonlijke gezondheidsdata te delen, op voorwaarde dat dit beperkt blijft tot de sector van de gezondheidszorg. Dat blijkt uit een bevraging door Incidence, op vraag van de Koning Boudewijnstichting (KBS).

Gezondheidsgegevens zijn onder meer resultaten van medische onderzoeken, vaccinatie, ziekten, behandelingen, alcoholgebruik of roken. Volgens de KBS zijn die belangrijk om de individuele gezondheid te verbeteren en ons gezondheidssysteem performanter te maken. Maar het gebruik en het delen van deze data roepen volgens de stichting ook vragen op: wat vinden burgers hiervan? Voelen burgers zich voldoende geïnformeerd? Met wie willen ze hun gegevens delen, en met welk doel?

Relevanter door covid-19

Voor een antwoord op deze vragen voerde Incidence een bevraging uit: een representatieve groep van tweeduizend Belgen tussen 18 en 75 jaar werd tussen juni en augustus 2021 telefonisch bevraagd. De resultaten van deze enquête zijn volgens de KBS nog relevanter nu we in het kader van de covid-19-crisis vaker toegang zochten tot ons elektronisch gezondheidsdossier.

Bijna de helft (48 procent) van de Belgen heeft nog nooit gehoord van het elektronisch medisch dossier. Onder de respondenten die het wel kennen, weet slechts 39 procent waar het echt over gaat. Het meest vertrouwd met het elektronisch medisch dossier zijn frequente digitale gebruikers en mensen tussen 35 en 64 jaar.

