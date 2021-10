Belgen voelen zich over het algemeen best veilig, maar staan bijzonder huiverachtig tegenover het gebruik van gezichtsherkenning, voor commerciële of beveiligingsdoeleinden. Dat moet blijken uit internationaal onderzoek.

Belgen lijken zich, ondanks alles, niet al te veel zorgen te maken over hun veiligheid. Dat schrijft Unisys in zijn 'Security Index'. Het gaat om een onderzoek bij 11.000 consumenten wereldwijd, waarvan duizend uit België. In dat onderzoek is ons land is het enige Europese land waar de bezorgdheid om veiligheid (nationaal, persoonlijk, financieel of op internet) verminderd is dit jaar. Ons land zit dan ook bij de drie landen (samen met Duitsland en Nederland) waar ondervraagden zich het minst zorgen maakten. Aan de andere kant van de schaal: Mexico, Colombia, Brazilië en, opvallend, de VS.

Gezichtsherkenning

Wat dan weer wel gevoelig ligt is privacy en vooral dan technologieën als gezichtsherkenning. 75% van de ondervraagde Belgen voelt zich bijvoorbeeld niet comfortabel bij het gebruik van de technologie voor het detecteren van COVID-gerelateerde info zoals vaccinatie of infecties. Een overgrote meerderheid (91%) wil niet dat gezichtsherkenning wordt gebruikt door winkels om hen gepersonaliseerde producten aan te raden. Laat dat alvast een tip zijn voor marketeers. Over het algemeen zijn Belgen ook gewoon geen fan van de technologie. 64% wil niet dat hun gezicht gescand wordt bij grensovergangen, 61% ziet de technologie ook niet zitten voor het 'boarden' van een vliegtuig. Net de helft zou het nog acceptabel vinden voor politie, bij het identificeren van misdadigers, maar ook daar is er dus geen grote 'buy-in' van de bevolking.

Privacy

Het mag dan ook niet erg verbazen dat Belgen op hun privacy zijn gesteld. Ook op de werkvloer. Uit het rapport moet blijken dat de meeste werknemers de voorkeur geven aan een hybride werkmodel, waarbij ze deels thuis werken. Daarbij willen ze dan wel dat werkgevers hen het vertrouwen geven.

Monitoring, waarbij je op een of andere manier in het oog gehouden wordt door de werkgever, is dan ook een bijzonder gevoelig onderwerp. 66% van de werknemers voelt zich niet comfortabel bij het online 'inklokken', met login- en logout-tijden. En dat is dan meteen het meest 'acceptabele' van de monitoringmethoden. Een kwart heeft liefst helemaal geen monitoring, een percentage dat bij oudere werknemers vanaf 55 jaar zelfs op 43% ligt. Jongere werknemers lijken dit iets meer te aanvaarden, al gaat het dan bijvoorbeeld om je webcam aanzetten tijdens een Zoom meeting. Dan nog voelt maar 34% zich daar goed bij. Helemaal onderaan bengelen het monitoren van je microfoon (12% wereldwijd vind dat aanvaardbaar), het opgeven van je wachtwoorden (13%), of het bekijken van je computerscherm of web browsergeschiedenis (18%).

Internetsecurity

Als we kijken naar de gebieden waar de ondervraagden zich al dan niet veilig voelden, dan zien we dat internetsecurity hier de hoogste bezorgdheid van onze landgenoten wegdraagt. Meer dan nationale veiligheid, financiële veiligheid of persoonlijke veiligheid. 63% van de ondervraagde Belgen in het rapport gaf aan voorzichtig te zijn met verdachte links. Bij meer gesofisticeerde dreigingen ligt dat al wat minder. Zo wist 52% niets af van SMS phishing. Een nog hoger percentage van 86% was zich niet bewust van SIM jacking, al is dat meteen ook een praktijk die we niet al te vaak zien voorkomen in ons land.

Op financieel, nationaal en persoonlijk vlak heeft de Belg er, relatief gezien, nog vrij veel vertrouwen in. Daarbij moeten we wel melden dat de studie werd uitgevoerd tussen 2 en 28 juli 2021, dus deels voor of tijdens de overstromingen die het zuiden en oosten van het land teisterden.

