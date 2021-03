Door de coronacrisis heeft de e-commerce in ons land een boost gekregen. We kochten met zijn allen maar liefst een derde meer in vergelijking met het jaar voordien. De Belgen spendeerden online wel minder geld.

De jongste cijfers zijn afkomstig uit de BeCommerce Market Monitor, een onderzoek uitgevoerd door GfK in opdracht van BeCommerce. '2020 was het jaar dat de Belg e-commerce definitief leerde kennen', zegt Sofie Geeroms van BeCommerce. 'Zo'n 200.000 mensen vonden voor het eerst hun weg naar een webwinkel in het coronajaar en ontdekten het gemak van thuislevering, ook voor bijvoorbeeld zware huishoudproducten.' Vooral aankopen binnen de categorieën elektronica en computeraccessoires stegen sterk.

Dienstensector zwaarst getroffen

Binnen de dienstensector is de online verkoop dan weer meer dan gehalveerd in vergelijking met een jaar voordien. Waar in 2019 nog voor 6,2 miljard euro gespendeerd werd in deze sector, zakte dat in 2020 naar 2,8 miljard euro. De grootste uitgavenposten van de afgelopen jaren - vliegtuigreizen en accommodatie, tickets voor attracties en evenementen en pakketreizen - behoren dan ook tot de zwaarst getroffen sectoren door de coronacrisis.

Hoewel er steeds meer online gekocht werd, gaven de Belgen minder uit aan e-commerce. In totaal klokt de hele sector in 2020 af op 10,26 miljard euro, een daling van tien procent in vergelijking met 2019.

Gemiddeld deed de Belg zo'n vijftien online aankopen, goed voor een totaal van 126,8 miljoen aankopen online of een stijging van twaalf procent tegenover een jaar voordien. Terwijl de gemiddelde aankoop in 2019 nog 102 euro kostte, zakte die in 2020 tot 81 euro.

'Tijdelijke trend'

Oorzaak is - opnieuw - dat er minder werd gekocht in de dienstensector. 'Normaal gezien spendeert de consument immers de hoogste bedragen binnen deze sector. Denk maar aan reizen, vliegtuigtickets, evenementen en festivals die vaak meer kosten dan de producten die men online koopt', verklaart Geeroms. 'Deze trend is dan ook heel tijdelijk tot de reis- en evenementensector opnieuw kan opstarten.'

Bancontact blijft het meest gebruikte betaalmiddel online. Zo'n 45 procent van de aankopen gebeurde langs deze weg. Op de tweede plaats staat de kredietkaart (25 procent van de online aankopen). De betaalmethode hangt voor een groot deel samen met het bedrag dat betaald moet worden en dus niet met het apparaat waarmee de aankoop wordt gedaan. De kredietkaart (101 euro) en overschrijvingen (104 euro) worden opvallend vaker gebruikt voor hogere bedragen dan Bancontact (73 euro).

Notebook populairst

Tot slot blijkt nog dat een op de drie online aankopen vorig jaar met de smartphone gebeurde. Toch blijft de laptop het apparaat bij uitstek om online aankopen te doen (45 procent).

De jongste cijfers zijn afkomstig uit de BeCommerce Market Monitor, een onderzoek uitgevoerd door GfK in opdracht van BeCommerce. '2020 was het jaar dat de Belg e-commerce definitief leerde kennen', zegt Sofie Geeroms van BeCommerce. 'Zo'n 200.000 mensen vonden voor het eerst hun weg naar een webwinkel in het coronajaar en ontdekten het gemak van thuislevering, ook voor bijvoorbeeld zware huishoudproducten.' Vooral aankopen binnen de categorieën elektronica en computeraccessoires stegen sterk.Binnen de dienstensector is de online verkoop dan weer meer dan gehalveerd in vergelijking met een jaar voordien. Waar in 2019 nog voor 6,2 miljard euro gespendeerd werd in deze sector, zakte dat in 2020 naar 2,8 miljard euro. De grootste uitgavenposten van de afgelopen jaren - vliegtuigreizen en accommodatie, tickets voor attracties en evenementen en pakketreizen - behoren dan ook tot de zwaarst getroffen sectoren door de coronacrisis.Hoewel er steeds meer online gekocht werd, gaven de Belgen minder uit aan e-commerce. In totaal klokt de hele sector in 2020 af op 10,26 miljard euro, een daling van tien procent in vergelijking met 2019.Gemiddeld deed de Belg zo'n vijftien online aankopen, goed voor een totaal van 126,8 miljoen aankopen online of een stijging van twaalf procent tegenover een jaar voordien. Terwijl de gemiddelde aankoop in 2019 nog 102 euro kostte, zakte die in 2020 tot 81 euro.Oorzaak is - opnieuw - dat er minder werd gekocht in de dienstensector. 'Normaal gezien spendeert de consument immers de hoogste bedragen binnen deze sector. Denk maar aan reizen, vliegtuigtickets, evenementen en festivals die vaak meer kosten dan de producten die men online koopt', verklaart Geeroms. 'Deze trend is dan ook heel tijdelijk tot de reis- en evenementensector opnieuw kan opstarten.'Bancontact blijft het meest gebruikte betaalmiddel online. Zo'n 45 procent van de aankopen gebeurde langs deze weg. Op de tweede plaats staat de kredietkaart (25 procent van de online aankopen). De betaalmethode hangt voor een groot deel samen met het bedrag dat betaald moet worden en dus niet met het apparaat waarmee de aankoop wordt gedaan. De kredietkaart (101 euro) en overschrijvingen (104 euro) worden opvallend vaker gebruikt voor hogere bedragen dan Bancontact (73 euro).Tot slot blijkt nog dat een op de drie online aankopen vorig jaar met de smartphone gebeurde. Toch blijft de laptop het apparaat bij uitstek om online aankopen te doen (45 procent).