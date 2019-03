Belg kocht vorig jaar vaker online

De Belg kocht bovendien ook vaker online: gemiddeld 11,6 keer, tegen 10,3 keer in 2017. Aan al die aankopen gaf hij gemiddeld in totaal 1.273 euro uit. Vliegtuigreizen en verblijven vormen nog altijd de populairste categorie binnen de online uitgaven. Opvallende groeiers zijn speelgoed en 'health en beauty'.

Het is BeCommerce tot slot nog opgevallen dat de Belg steeds vaker online shopt met de smartphone. "In 2018 gebruikte een op de drie Belgen voor minstens één aankoop zijn smartphone. In 2017 was dat nog 28 procent", zegt Sofie Geeroms, managing director van BeCommerce. De laptop wordt het meest gebruikt (52 procent).