Belg koopt meer in het buitenland

Vandaag koopt 81 procent van de Belgische consumenten die online actief zijn online. 72 procent van hen winkelde het afgelopen jaar ook in het buitenland. Een stijging tegenover de 63 procent van vorig jaar.

De cijfers zijn afkomstig van betaaldienst PayPal en Ipsos dat e-commerce wereldwijd onderzocht, en daarbij ook duizend Belgische consumenten bevraagde. Daarbij zegt 28 procent van de Belgen enkel bij Belgische winkels online te shoppen, 16 procent doet dat net enkel in buitenlandse webshops. 56 procent van hen combineert de twee.

Ook binnenland groeit

Dat buitenlandse aankopen stijgen verdient wel enige nuancering. PayPal en Ipsos geven enkel die stijging, van 63 naar 72 procent, mee. Maar zeggen niet in welke mate de aankopen bij binnenlandse shops toenemen.

Toeval wil dat sectorfederatie BeCommerce vorige week daarover cijfers publiceerde. Dat gaat weliswaar om een ander onderzoek, maar hier stelde men dat er in België 8 procent meer online aankopen zijn ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Online kopen in het buitenland groeit dus, maar online kopen in het binnenland ook, hetzij schijnbaar iets minder.

Verzendkosten

De voornaamste redenen om in het buitenland te kopen is een lagere kostprijs, inclusief de verzendkosten, of wanneer een buitenlandse webshop geen verzendkosten apart aanrekent. Ook veilig kunnen betalen stimuleert volgens het onderzoek een digitale aankoop in het buitenland.

Wat consumenten dan weer hindert zijn dat er wel verzendkosten worden aangerekend, de vrees dat het gekozen product niet echt is of dat het niet aankomt.

Buurlanden

Als de Belg in het buitenland koopt dan is dat meestal niet in de VS of China maar vooral binnen Europa. 38 procent van de buitenlandse aankopen gebeuren in Nederland. 28 procent in Frankrijk en 21 procent in Duitsland. Dat laat nog zo'n 13 procent over voor de rest van de wereld.

Ondanks de mobiele revolutie wordt een koop nog steeds vooral afgerond op een computer (77 procent). Slechts dertien procent van de e-commerce aankopen gebeurt met een smartphone.

