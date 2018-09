In 2017 kocht 79 procent van de Nederlanders tussen 16 en 75 goederen of diensten online. Nederland staat daarmee in de top vijf. Bovenaan staan de Britten, waar vorig jaar 82 procent van de bevolking online winkelde.

In België kocht vorig jaar maar 60 procent van de bevolking iets online. Dat is een stuk minder dan de Nederlanders, maar ook dan de Duitsers (75 procent) en de Fransen (67 procent). We scoren wel hoger dan het EU-gemiddelde (57 procent)