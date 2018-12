Belg mag voortaan CTG leiden

Gydé werkt al sinds oktober 1990 voor Computer Task Group, beter bekend als CTG. Sinds 2000 is hij er verantwoordelijk voor de Europese activiteiten en momenteel is hij executive vicepresident, algemeen directeur en voorzitter van de Europese activiteiten. Tussen oktober 2014 en april 2015 was hij al even ad interim verantwoordelijk voor alle wereldwijde activiteiten als vicepresident Operations.

In het verleden leidde Gydé ook de Belgische activiteiten van het bedrijf. Hij is van opleiding burgerlijk ingenieur bouwkunde (Universiteit Gent) en haald eeen MBA aan de Antwerp Management School.

De Belgische topman begint aan zijn nieuwe job op 1 maart 2019. Op dat moment gaat huidig CEO Bud Crumlish met pensioen na 28 jaar aan het hoofd van het bedrijf. Gydé werd unaniem verkozen door de raad van bestuur van het bedrijf en zal ook zelf zetelen in die raad.