Met circa 12,5 miljoen uitgewisselde smsjes tussen zaterdag 20 uur en zondag 8 uur hield de sms bij de jaarovergang eerder goed stand. De cijfers van de operatoren Proximus en Orange zijn vrij vergelijkbaar met die van een jaar geleden. Er werd flink meer getelefoneerd en de stijging van het mobiele dataverkeer zet zich door. Telenet, de derde belangrijkste operator, besliste vorig jaar al om de cijfers niet meer mee te geven.

Proximus behandelde meer dan 7,1 miljoen sms'jes op zijn netwerk, dubbel zoveel als op een normale nacht in 2022. De gestage daling van de voorbije jaren lijkt te stagneren (min één procent tegenover vorig jaar), aldus het bedrijf. Orange verwerkte 5,4 miljoen nieuwjaarswensen via sms, een daling van 3,8 procent op jaarbasis. Op de piek, om middernacht, werden 977 berichten per seconde verstuurd. Ter vergelijking: in 2018 stuurden mensen bij Orange nog 10 miljoen sms'jes van oud op nieuw.

Liever bellen

Orange merkt overigens op dat mensen elkaar liever persoonlijk bellen om te wensen. In die twaalf uren werden 5,1 miljoen telefoongesprekken gevoerd, 57 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Proximus telde 4,2 miljoen mobiele oproepen (+57 procent), een cijfer dat opnieuw het niveau van pré-corona bereikt. 'Dit zou erop kunnen wijzen dat mensen opnieuw vaker buitenshuis vierden.'

De groei van het mobiele dataverkeer zet zich door. Proximus meldt een stijging van bijna twintig procent uitgewisselde mobiele data in vergelijking met vorig jaar. Orange verwerkte 326.179 GB aan mobiele data, een stijging van 26 procent, met Facebook, Instagram en TikTok als populairste apps voor het delen van wensen. Bij Proximus kende het vaste internetverkeer een stijging van elf procent.

