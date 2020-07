Belgen verbruiken maar liefst 324 petabyte aan mobiele data per jaar. Het mobiele dataverbruik is op één jaar tijd met één gigabyte per actieve gebruiker toegenomen. Maar dat levert de operatoren niet meer inkomsten op.

De cijfers zijn afkomstig van telecomregulator BIPT en zijn gebaseerd op het verbruik in 2019 ten opzichte van vorige jaren. Actieve datasimkaarten verbruikten dat jaar gemiddeld 2,9 gigabyte per maand. Dat is ongeveer een gigabyte meer dan in 2018. Ter vergelijking: vijf jaar geleden lag dat gemiddeld volume nog op 285 megabyte (of 24 petabyte in totaal).

Het totaal aantal actieve simkaarten (voor mensen, dus zonder M2M-simkaarten) steeg vorig jaar met 0,3 procent tot 11.954.842 stuks. 87,5 procent van hen gebruikt mobiel breedband. Meer dan 20 procent van die simkaarten zijn gekoppeld aan vaste diensten (tv, vast internet, vaste telefonie). Het afgelopen jaar veranderde 20,1 procent van mobiele operator, in 2018 lag dat op 20,6 procent.

Het BIPT haalt de cijfers aan om te waarschuwen dat de groei van mobiel dataverkeer, nu van 4G, op termijn van 5G, de nood schept om bijkomend radiospectrum in te zetten. Zo kunnen de operatoren hun netwerkcapaciteit verhogen om toekomstige stijgingen te faciliteren.

IoT

Naast de simkaarten in onze telefoons, laptops of tablets telt het BIPT ook de kaarten voor machine-to-machine (M2M) toepassingen. Denk hierbij aan simkaarten in logistieke voertuigen (rekeningrijden), geconnecteerde watermeters, het traceren van (rol)containers (industriële track & trace), of geconnecteerde wagens. Hier kwamen het afgelopen jaar 637.106 M2M simkaarten bij, naar een totaal van 3,104 miljoen.

Meer verbruik, dezelfde inkomsten

De prijs van telecom is in ons land vaak een onderwerp van discussie, maar het BIPT brengt daar een opmerkelijke nuance in. Zo halen de operatoren uit mobiele retaildiensten (mobiele telefonie, data, sms) een totale omzet van 2,170 miljard euro.

Dat is slechts een kleine stijging van 0,8 procent ten opzichte van 2018. Of anders gezegd: we verbruiken een gigabyte meer per maand, maar we betalen er niet meer voor. De ARPU, de gemiddelde omzet per gebruiker, ligt op 17,3 euro per actieve simkaart. Ook dat bedrag ligt volgens het BIPT al zes jaar rond de 17 euro.

Een gedeeltelijke verklaring is dat er een trend is naar onbeperkte abonnementen, waar een klant voor een vast bedrag heel veel of virtueel onbeperkt datavolume krijgt. Een andere verklaring is de daling van de roamingkosten. Die werden de afgelopen jaren binnen Europa geleidelijk afgeschaft waardoor er ten opzichte van 2018 12,8 procent minder inkomsten uit kwamen.

Het BIPT geeft ook aan dat we iets meer bellen. tussen 2016 en 2018 ging het om een jaarlijkse stijging van 3,4 procent per jaar. Vorig jaar om 2,9 procent. Per maand komt dat neer op vier minuten extra, op een totaal van 128 minuten per maand.

Prepaidklanten bellen en sms'en minder

Tot slot stelt de telecomregulator ook een opvallend verschil vast tussen postpaid (factuur) en prepaid (herlaadkaart). Postpaidklanten bellen gemiddeld 168 minuten per maand en sturen maandelijks 146 sms-berichten. Prepaidklanten, doorgaans jongere gebruikers, belen amper 21 minuten en sturen nog 69 berichten.

