Belgen voelen zich slecht geïnformeerd over 5G. Dat moet blijken uit een studie. Zo'n 6 op de 10 zegt geen onderscheid te kunnen maken tussen juiste en onjuiste informatie over de technologie.

Ericsson, zelf maker van 5G netwerkapparatuur, liet het onderzoek uitvoeren door ConsumerLab bij 1.000 Belgische smartphonegebruikers tussen 15 en 69 jaar. Ze zou de meningen van 5,6 miljoen Belgen vertegenwoordigen.

Belangrijkste conclusie van dat onderzoek lijkt dat informatie over de nieuwe netwerkstandaard nog wat ontbreekt. Hoewel er in IT-middens al jaren over de technologie gesproken en geschreven wordt, is de modale consument nog niet helemaal mee. 7 op de 10 ondervraagde Belgen in het onderzoek geeft aan beter geïnformeerd te willen worden over de voordelen van de standaard.

De helft van de Belgen vormt zijn of haar persoonlijke mening over 5G op basis van informatie die verspreid wordt via sociale media en YouTube. Voor operators is dat vervelend, want sociale media zijn ook de platformen waar desinformatie over 5G welig tiert. Bijna 6 op de 10 Belgen (58%) zegt bovendien geen onderscheid te kunnen maken tussen juiste en onjuiste informatie over 5G. "We hebben het informeren overgelaten aan sociale media", zegt Rémi de Montgolfier, general manager Ericsson Belux in een online persconferentie, "en nu moeten we die desinformatie rechttrekken."

Desondanks zouden mensen toch, en dan vooral jongere generaties, van plan zijn om 5G te gebruiken na uitrol. Zo'n 13% van de consumenten is bereid een 5G-smartphone aan te schaffen. Dat cijfer lijkt klein, maar is opvallend als je kijkt naar de timing van de studie: die werd in juni van dit jaar uitgevoerd, op een moment dat de pandemie stevig door het land raasde. "Door de huidige gezondheidscrisis en de lockdown maken consumenten meer en meer gebruik van digitale diensten", zegt Jasmeet Sethi, directeur van Ericsson's ConsumerLab.

5G in België

De Belg voelt zich dus slecht geïnformeerd, maar operatoren en infrastructuurbouwers hebben hier alvast tijd om informatiecampagnes op te zetten. De uitrol van de technologie loopt in ons land stevige vertraging op. "We zien de commerciële uitrol hier pas voor 2022-2023", zegt Rémi de Montgolfier, "we lopen hier achter op de rest van Europa. Ik hoop dat de federale overheid die noodzaak inziet en snel een duidelijke en sterke positie inneemt."

Voor hoe zo'n uitrol voor operatoren moet gaan, kijkt Yasmeet Sethi naar landen als Zuid-Korea, de VS en het VK, waar 5G commercieel beschikbaar is. "Daar zie je dat dataverbruik voor 5G twee keer zoveel is dan voor 4G. Dat heeft deels te maken met het feit dat de eersten die zo'n abonnement nemen de veelgebruikers zijn, de early adopters. Geef je die meer snelheid, dan gaan ze ook meer downloaden." Die factor zou dus wat moeten afzwakken eens meer 'gewone' mensen 5G gebruiken, maar verwacht hoe dan ook niet dat je met een abonnement van 5GB gaat toekomen. "Er zijn apps die je alleen kunt gebruiken met 5G die gaan zorgen dat je datagebruik altijd hoger is dan met 4G", aldus Sethi. Veel van die apps draaien bijvoorbeeld om video en augmented reality. Netflix kijken in 4k of zelfs 8k neemt nu eenmaal veel data op.

Het is overigens die video die consumenten in eerste instantie moet overtuigen, denkt Sethi. "5G bied mogelijkheden voor nieuwe use cases zoals telemedicine, maar je hebt een startpunt nodig", zegt hij. "Operatoren zullen klanten moeten overtuigen met media en entertainment, want daar zit het geld op dit moment, en zo kunnen ze hun investeringen terugverdienen. Die nieuwe use cases komen later, als 5G ingeburgerd is."

