Belg wint award voor onderzoek naar artificiële intelligentie

Op de International Joint Conference on Artificial Intelligence is een landgenoot in de prijzen gevallen. Guy Van den Broeck is de laureaat van de Computers and Thought Award, één van de meest prestigieuze onderscheidingen voor jonge wetenschappers in het domein van AI.

Guy Van den Broeck krijgt vandaag de Computers and Thought Award uitgereikt op de International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) in het Chinese Macau. De prijs wordt beschouwd als de belangrijkste onderscheiding voor AI-onderzoekers jonger dan 35 jaar. Van den Broeck haalde zijn doctoraat aan het Departement Computerwetenschappen van de KU Leuven en is nu Assistant Professor aan de Universiteit van Californië - Los Angeles (UCLA), waar hij een onderzoekslab rond machine learning leidt. Begin dit jaar kreeg Van den Broeck een Samueli-onderzoeksbeurs om machine learning te democratiseren. Hij werkt aan een soort 'lingua franca' voor machine learning gebaseerd op probabilistische programmeertalen. De bedoeling daarvan wordt dat iedereen, zelfs scholieren, programma's kunnen schrijven die gebruik maken van artificiële intelligentie.