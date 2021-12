Aan het einde van het jaar blikt Google traditiegetrouw terug op de meest trending zoekopdrachten. Het Belgische lijstje voor 2021 wordt aangevoerd door een geflipte Zuid-Koreaanse tv-serie, vaccinaties en sport. Maar het opvallendst is zonder twijfel de populariteit van 'cenosillicafobie'. Dat is de angst voor... een leeg glas bier.

Het mag geen verbazing wekken dat termen als Covid Safe Ticket, AstraZeneca of 'vaccinatiecentrum in de buurt' het voorbije jaar vaak werden gegoogeld. 'Wanneer word ik gevaccineerd' en 'hoe lang is corona besmettelijk' hielden ook heel wat Belgen bezig.

Bekijk ook de Year in Search 2021-video van Google

2021 was verder ook een sportjaar. De Olympische Spelen, Tour de France, Roland Garros of de aan populariteit winnende Premier League Darts, wekten de interesse van Belgen en kregen een plaats in de top tien van de populairste sportgerelateerde zoektermen. Nina Derwael, Wout Van Aert en Nafi Thiam staan in de top drie van Belgische sporters. In de Belgische voetbalwereld wordt het podium bevolkt door Eden Hazard, Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne.

Peter R. de Vries

Ook film en tv waren niet weg te denken in de zoeklijstjes, zeker nu er meer tijd thuis wordt doorgebracht. Squid Game, de Zuid-Koreaanse thrillerserie, staat op de eerste plaats in de categorie meest trending internationale series. Bridgerton, het Amerikaanse kostuumdrama, en de Franse thrillerreeks Lupin vervoegen de top drie.

De meest trending internationale persoonlijkheid dit jaar was Peter R. de Vries, de Nederlandse misdaadverslaggever die overleed nadat hij in juli in Amsterdam werd neergeschoten. In de top tien van Belgische persoonlijkheden staat Jurgen Conings, de voortvluchtige militair die in mei verdween en eind juni dood werd teruggevonden, op de eerste plaats. Ook het 'De Slimste Mens ter Wereld'-effect liet zich voelen en duwde Heidi De Pauw en Gloria Monserez tot in de top tien. Wat Belgische federale politici betreft, gaat eerste minister Alexander De Croo met de eerste plaats lopen, gevolgd door minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, sluit de top drie af.

Cenosillicafobie

Onder de populairste 'hoe/wat'-vragen die dit jaar aan Google gesteld werden, viel vooral 'wat is cenosillicafobi?' op. Het antwoord gaven we je al aan het begin van het artikel: de angst voor een leeg glas bier...

Dit jaar voegde Google ook een categorie 'cryptocurrency' toe. Zoektermen als 'binance', 'dogecoin' en 'bitcoin koers' werden opvallend vaker gegoogeld dan in 2020.

De belangrijkste lijstjes met trending zoektermen van 2020 op een rij

Algemeen Euro 2021, Jupiler Pro League, Het weer morgen, Roland Garros, QVAX, Covid Safe Ticket, Coronavirus, MyHealthViewer, Eurovision 2021, Jurgen Conings

Coronavirus QVAX, Covid Safe Ticket, Coronavirus, MyHealthViewer, Vaccinatiecentrum in de buurt, Vaccin COVID, AstraZeneca, Wanneer word ik gevaccineerd?, Sciensano, BRUVAX

Persoonlijkheden internationaal Peter R. de Vries, Ary Abittan, Alec Baldwin, Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Bacri, Helen McCrory, Charles Sobhraj, Richard Berry, Dita von Teese, Marília Mendonça

Belgische persoonlijkheden Jurgen Conings, Jan Van Hecke, Eddy Demarez, Heidi De Pauw, Sihame El Kaouakibi, Gloria Monserez, Lara Switten, Kaat Bollen, Danny Verbiest, Barbara Mertens

Belgische federale politici Alexander De Croo, Frank Vandenbroucke, Annelies Verlinden, Petra De Sutter, Ludivine Dedonder, Sophie Wilmès, Vincent Van Quickenborne, Tinne Van der Straeten, Meryame Kitir, Pierre-Yves Dermagne

Rode Duivels Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Dries Mertens, Axel Witsel, Youri Tielemans, Thorgan Hazard, Yannick Carrasco, Thomas Meunier

Belgische sporters (niet-voetbal) Nina Derwael, Wout Van Aert, Nafissatou Thiam, Alexander Hendrickx, Dixie Dansercoer, David Goffin, Elise Mertens, Jolien Verschueren, Remco Evenepoel, Noor Vidts

Films Black Widow, Eternals, Dune, Army of Thieves, Cruella, Jungle Cruise, Conjuring 3, Suicide Squad, Space Jam, Shang-Chi

Series Squid Game, Bridgerton, Lupin, The Serpent, Cobra Kai, Ginny & Georgia, WandaVision, Friends Reunion, Shadow and Bone, Firefly Lane

Nederlandstalige tv Eurovision 2021, Big Brother 2021, Wtfock, K2 zoekt K3, Ex on the Beach: Double Dutch 2021, Temptation Island 2021, Huis Gemaakt, De Mol 2021, De Verhulstjes, The Voice

Muziek internationaal DMX, Daft Punk, Patrick Juvet, Nick Kamen, Måneskin, Jean-Luc Lahaye, Charlie Watts, Raffaella Carra, Coldplay, Damiano David

Muziek Belgisch Hooverphonic, Tourist LeMC, Charlotte Adigéry, Anouk Matton, Emma Bale, Geike Arnaert, Helmut Lotti, Ronny Mosuse, Stefaan Fernande, Kim Kay

Videogames FIFA 22, Call of Duty Vanguard, Among Us, Valheim, Forza Horizon 5

Het mag geen verbazing wekken dat termen als Covid Safe Ticket, AstraZeneca of 'vaccinatiecentrum in de buurt' het voorbije jaar vaak werden gegoogeld. 'Wanneer word ik gevaccineerd' en 'hoe lang is corona besmettelijk' hielden ook heel wat Belgen bezig.2021 was verder ook een sportjaar. De Olympische Spelen, Tour de France, Roland Garros of de aan populariteit winnende Premier League Darts, wekten de interesse van Belgen en kregen een plaats in de top tien van de populairste sportgerelateerde zoektermen. Nina Derwael, Wout Van Aert en Nafi Thiam staan in de top drie van Belgische sporters. In de Belgische voetbalwereld wordt het podium bevolkt door Eden Hazard, Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne.Ook film en tv waren niet weg te denken in de zoeklijstjes, zeker nu er meer tijd thuis wordt doorgebracht. Squid Game, de Zuid-Koreaanse thrillerserie, staat op de eerste plaats in de categorie meest trending internationale series. Bridgerton, het Amerikaanse kostuumdrama, en de Franse thrillerreeks Lupin vervoegen de top drie.De meest trending internationale persoonlijkheid dit jaar was Peter R. de Vries, de Nederlandse misdaadverslaggever die overleed nadat hij in juli in Amsterdam werd neergeschoten. In de top tien van Belgische persoonlijkheden staat Jurgen Conings, de voortvluchtige militair die in mei verdween en eind juni dood werd teruggevonden, op de eerste plaats. Ook het 'De Slimste Mens ter Wereld'-effect liet zich voelen en duwde Heidi De Pauw en Gloria Monserez tot in de top tien. Wat Belgische federale politici betreft, gaat eerste minister Alexander De Croo met de eerste plaats lopen, gevolgd door minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, sluit de top drie af. Onder de populairste 'hoe/wat'-vragen die dit jaar aan Google gesteld werden, viel vooral 'wat is cenosillicafobi?' op. Het antwoord gaven we je al aan het begin van het artikel: de angst voor een leeg glas bier... Dit jaar voegde Google ook een categorie 'cryptocurrency' toe. Zoektermen als 'binance', 'dogecoin' en 'bitcoin koers' werden opvallend vaker gegoogeld dan in 2020.