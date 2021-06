De Belgen hebben van januari tot en met maart bijna 42 miljoen online aankopen gedaan. Daarbij gaven ze 2,84 miljard euro uit, zo blijkt uit cijfers van BeCommerce, dat de onlinehandelaars verenigt.

De cijfers tonen opnieuw aan dat onlinewinkelen sinds de coronacrisis populairder is geworden. Het aantal aankopen lag de helft hoger dan in het eerste kwartaal van 2020. Toen werden er 28 miljoen online aankopen geregistreerd.

Het totale bedrag dat online werd uitgegeven, lag vijf procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2020. Toen was de eerste impact van corona zichtbaar, waarbij de verkoop van reizen en tickets voor attracties, concerten en andere evenementen zware klappen kreeg naar aanleiding van de eerste lockdown.

Fashion, elektronica en games

Ook in het eerste kwartaal van dit jaar lagen de reis- en de evenementensector nog plat. Er werden zelfs nog een pak minder reizen en concerttickets verkocht dan een jaar geleden. Maar dat werd dus meer dan gecompenseerd door extra uitgaven aan andere zaken. 'De grote groeiers zijn fashion (kleding en schoenen), elektronica en spelamusement', klinkt het. Een vierde van het totale aantal online aankopen gebeurde binnen de gaming- en gokcategorie.

Wat de reizen en de evenementen betreft verwacht BeCommerce een heropleving in het tweede en derde kwartaal. Het verbod op niet-essentiële reizen is intussen opgeheven en de cultuursector hervat zijn activiteiten. Aangezien het bij dergelijke aankopen vaak om grotere bedragen gaat, kan dat de online uitgaven een serieuze duw in de rug geven.

Reizen in fysieke winkel

BeCommerce merkt wel op dat consumenten hun reizen weer vaker in een fysieke winkel boeken. 'Nood aan op maat verkregen advies in verband met coronaveilige bestemmingen en reisroutes ligt hier zeker aan de basis', zegt de vereniging.

